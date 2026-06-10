England und Costa Rica treffen im Inter&Co Stadium in Orlando in einem Freundschaftsspiel aufeinander – ein letzter Test für die Three Lions, bevor die WM 2026 in Nordamerika beginnt.

Für Thomas Tuchel geht es darum, seinen Kader zu schärfen und letzte Fragen zu beantworten. Dass Jude Bellingham seinen Startelfplatz noch nicht sicher hat, macht die Personalentscheidungen des Nationaltrainers besonders spannend. Declan Rice wird das Spiel als Vizekapitän angehen – eine Rolle, die Tuchel offiziell bestätigt hat.

Im Mittelpunkt steht einmal mehr Harry Kane. Der Bayern-München-Stürmer kommt in bestechender Form in die WM-Vorbereitung und trägt die Hoffnungen einer ganzen Nation. Roy Keane hat ihn zuletzt aufgefordert, disziplinierter in der Spitze zu bleiben – ob Tuchel das ähnlich sieht, dürfte sich auch gegen Costa Rica zeigen.

Costa Rica reist mit gemischten Ergebnissen an. Miguel Herreras Mannschaft hat zuletzt gegen Kolumbien verloren und kämpft darum, vor dem Turnier Stabilität zu finden. Die Mittelamerikaner haben in den vergangenen Spielen gezeigt, dass sie zu Überraschungen fähig sind – auch wenn die Formkurve zuletzt nach unten zeigte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen England und Costa Rica beginnt am 10.06.2026, 22:00.

England vs. Costa Rica heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?





Das Freundschaftsspiel zwischen England und Costa Rica wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet ihr alle verfügbaren TV- und Streaming-Optionen im Überblick.

Ihr benötigt ein Abo bei DAZN, um England gegen Costa Rica dort live sehen zu können. Kommentator des Testspiels am Mittwochabend (22 Uhr) ist Jan-Lucas Krenzer.

Anstoßzeit England gegen Costa Rica

England vs. Costa Rica: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

England kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in dieses Duell. Zuletzt gab es einen 1:0-Sieg gegen Neuseeland, davor eine 0:1-Niederlage gegen Japan. In der WM-Qualifikation schlug England Albanien mit 2:0 und Serbien ebenfalls mit 2:0 – zwei Siege ohne Gegentor.

Costa Rica hingegen steckt in einer schwierigen Phase: Aus den letzten fünf Spielen holte das Team nur ein Unentschieden und kassierte drei Niederlagen sowie ein torloses Remis. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Kolumbien. Zuvor verlor Costa Rica gegen den Iran mit 0:5.





Bilanz direkte Duelle

ENG Letzte 2 Spiele CRC 1 Sieg 1 Unentschieden 0 Siege England 2 - 0 Costa Rica

Costa Rica 0 - 0 England 2 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/2 Beide Teams haben getroffen 0/2

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften datiert auf den 7. Juni 2018, als England in einem Freundschaftsspiel mit 2:0 gewann. Davor gab es bei der WM 2014 ein torloses 0:0-Unentschieden. In der Bilanz aus diesen beiden Begegnungen führt England also mit einem Sieg bei einem Remis.





England vs. Costa Rica: Die Tabellen

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