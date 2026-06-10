Für Nicolas Jackson vom FC Bayern ist die Generalprobe für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gehörig in die Hose gegangen.
Blitz-Platzverweis und vergebene Großchance: WM-Generalprobe wird für einen Spieler des FC Bayern zum blanken Horror
Der Noch-Angreifer des deutschen Double-Siegers sah im letzten Testspiel des Senegal gegen Saudi-Arabien in der Nacht zum Donnerstag binnen kürzester Zeit zwei Gelbe Karten und musste vorzeitig unter die Dusche.
Jackson wurde bei der enttäuschenden Nullnummer im Bank of America Stadium in Charlotte in der 62. Spielminute eingewechselt. Knapp fünf Minuten später hatte er die Führung für die Afrikaner auf dem Fuß, drückte das Leder nach einer Sarr-Flanke aus kurzer Distanz aber kläglich am Tor vorbei.
Noch übler wurde es in der Schlussphase: In der 82. Minute sah er Gelb, nachdem er im Mittelfeld beim Kampf um den Ball sein Bein arg hoch und seinen Gegenspieler auf Brusthöhe getroffen hatte.
Keine zwei Zeigerumdrehungen später hatte er dann Feierabend: Jackson verlor das Leder auf Höhe der Mittellinie, setzte gegen Saudi-Stürmer Abdullah Al-Hamdan nach und trat diesem im Laufduell in die Ferse. Während sein Kontrahent sich vor Schmerzen auf dem Boden krümmte, sah Jackson die Ampelkarte und flog vom Platz.
Bei der am Donnerstag startenden WM-Endrunde hat Senegal eine anspruchsvolle Gruppe erwischt: Jackson und seine Mannschaftskameraden bekommen es mit Titelkandidat Frankreich, den stark eingeschätzten Norwegern und dem Irak zu tun.
- AFP
Nicolas Jackson kriegt noch eine Chance beim FC Chelsea
Wie es nach der Weltmeisterschaft für Jackson weitergeht ist noch nicht klar. Sicher ist einzig, dass er nach seiner auslaufenden Leihe nach München zum FC Chelsea zurückkehrt. Während er dort eigentlich als Verkaufskandidat galt, bahnte sich zuletzt eine überraschende Wende an.
Die Daily Mail schrieb unlängst, dass es Chelseas Plan sei, Jackson unter dem neuen Trainer Xabi Alonso die Chance zu geben, sich für einen Platz im Kader für die neue Spielzeit zu empfehlen. Jackson genieße innerhalb des Klubs weiter "hohes Ansehen".
Sein Abschied Richtung Deutschland 2025 sei vor allem einem Zerwürfnis mit dem damaligen Cheftrainer Enzo Maresca geschuldet gewesen. Dieser ist mittlerweile nicht mehr im Amt und zur neuen Saison übernimmt eben Alonso. Die Möglichkeit, dass Jackson bei Chelsea bleibe und zu Einsätzen komme, sei absolut gegeben, heißt es.
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Nicolas Jackson spielte eine ordentliche Saison beim FC Bayern
Während es bereits Anfragen aus der Premier League für Jackson geben soll, sei der 24 Jahre alte Stürmer offen für einen Chelsea-Verbleib. Allerdings unter der Prämisse, dass er auf regelmäßige Spielpraxis kommt. Neben Jackson hat Chelsea für das Sturmzentrum Joao Pedro, Liam Delap und Emmanuel Emegha unter Vertrag.
Jackson, der allerdings auch auf den Flügeln und hinter einem Stoßstürmer einsetzbar ist, kam 2023 für mehr als 35 Millionen Euro Ablöse vom FC Villarreal zu Chelsea. Sein Kontrakt dort läuft noch bis 2033.
Für den FC Bayern absolvierte er 2025/26 eine unterm Strich ganz ordentliche Saison als Einwechselspieler, ohne jedoch so viel Eigenwerbung zu betreiben, dass die Münchener ihre hohe Kaufoption über 65 Millionen Euro zogen. In 34 Partien für die Bayern erzielte Jackson elf Tore, dazu lieferte er noch vier Vorlagen.
Die Gewinner der letzten zehn Weltmeisterschaften
Austragungsjahr Weltmeister 2022 Argentinien 2018 Frankreich 2014 Deutschland 2010 Spanien 2006 Italien 2002 Brasilien 1998 Frankreich 1994 Brasilien 1990 Deutschland 1986 Argentinien