Blitz-Platzverweis und vergebene Großchance: WM-Generalprobe wird für einen Spieler des FC Bayern zum blanken Horror

Der Noch-Angreifer des deutschen Double-Siegers sah im letzten Testspiel des Senegal gegen Saudi-Arabien in der Nacht zum Donnerstag binnen kürzester Zeit zwei Gelbe Karten und musste vorzeitig unter die Dusche.

Jackson wurde bei der enttäuschenden Nullnummer im Bank of America Stadium in Charlotte in der 62. Spielminute eingewechselt. Knapp fünf Minuten später hatte er die Führung für die Afrikaner auf dem Fuß, drückte das Leder nach einer Sarr-Flanke aus kurzer Distanz aber kläglich am Tor vorbei.

Noch übler wurde es in der Schlussphase: In der 82. Minute sah er Gelb, nachdem er im Mittelfeld beim Kampf um den Ball sein Bein arg hoch und seinen Gegenspieler auf Brusthöhe getroffen hatte.

Keine zwei Zeigerumdrehungen später hatte er dann Feierabend: Jackson verlor das Leder auf Höhe der Mittellinie, setzte gegen Saudi-Stürmer Abdullah Al-Hamdan nach und trat diesem im Laufduell in die Ferse. Während sein Kontrahent sich vor Schmerzen auf dem Boden krümmte, sah Jackson die Ampelkarte und flog vom Platz.

Bei der am Donnerstag startenden WM-Endrunde hat Senegal eine anspruchsvolle Gruppe erwischt: Jackson und seine Mannschaftskameraden bekommen es mit Titelkandidat Frankreich, den stark eingeschätzten Norwegern und dem Irak zu tun.