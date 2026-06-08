Einen Tag nach abermaligem Zusammenbruch: Christian Eriksen gibt Entwarnung

Es sei "eine andere Situation als das, was 2021 passiert ist", gewesen, erklärte Eriksen. Der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg war am Sonntag während des Länderspiels gegen die Ukraine in Odense in der 65. Minute kollabiert. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren hatte Eriksen am 12. Juni 2021 im EM-Gruppenspiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten und war wiederbelebt worden.

Eriksen wurde daraufhin ein Defibrillator eingesetzt. Ärzte hatten dem Rekordnationalspieler das medizinische Okay für die Fortsetzung seiner Profikarriere gegeben.