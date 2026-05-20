Traumtor-Doppelpack ist zu viel! SC Freiburg verliert Europa-League-Finale deutlich

Spielerisch wollte sich der "kleine" Sport-Club im ersten Duell überhaupt mit dem Klub aus England keineswegs verstecken. "Wir wollen gut reinkommen und unser Spiel bringen", sagte Abwehrchef Matthias Ginter vor der Partie bei RTL, hob aber auch die Stärke des Gegners hervor.

Die Freiburger setzten ihren Plan um, versteckten sich nicht und kamen durch einen Kopfball von Igor Matanović nach wenigen Sekunden zum Abschluss. Doch auch Villa ließ seine Gefahr gleich aufblitzen, Ollie Watkins prüfte mit einem wuchtigen Schuss nach 123 Sekunden SC-Keeper Noah Atubolu. Auch beim Distanzschuss von Rogers (10.) fehlte nicht viel - die Villans kamen besser ins Spiel.

Die Freiburger begannen nervös und mit einigen einfachen Fehlern, fanden dann aber über Standards hinein. Nicolas Höfler, der sein letztes Spiel als Profi bestritt, schoss nach einem Freistoß knapp vorbei (17.). Freiburg bekam seine Nerven langsam aber sicher in den Griff, beide Teams spielten sich lange keine Torraumszenen mehr heraus. Viele Unterbrechungen durch Fouls trugen dazu bei. Ein zu unplatzierter Schuss von Freiburgs Johan Manzambi (34.) stach noch heraus.

Der Bundesligist warf sich in jeden Abschluss der Engländer - und war kurz vor der Pause machtlos. Nach einer kurzen Eckenvariante flankte Rogers auf Tielemans, der mit einer perfekten Direktabnahme traf. Als Freiburg sich in die Halbzeitpause zittern wollte, schlenzte Buendia den Ball perfekt ins lange Eck.

Nach der Pause überließ Villa den Freiburgern zunächst das Spiel - doch ein schneller Angriff reichte, um das Spiel zu entscheiden. Buendia flankte flach auf den ersten Pfosten, Rogers entwischte dem schwachen Philipp Lienhart und spitzelte den Ball in die kurze Ecke. Der Wille des SC war gebrochen.