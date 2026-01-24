TV-Guide und Übertragung der Europa League: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream?

Seit 1971 gibt es die Europa League, damals noch unter dem Namen UEFA Cup. Heute blickt sie auf eine große Historie mit Rekordsieger FC Sevilla (7 Titel) und dem Rekordspieler Guiseppe Bergomi (95) zurück. In jeder Saison duellieren sich zahlreiche europäische Mannschaften um den begehrten Pokal.

RTL+ ist die Heimat der Europa League. Während einige Spiele auch im linearen TV bei RTL gezeigt werden, hat der kostenpflichtige Streaminganbieter des Senders alle Partien im Programm. Dort könnt Ihr die Begegnungen sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz verfolgen.

Die Übertragungsrechte liegen auch in der nächsten Saison noch bei RTL. Bis mindestens 2027 hat sich der Sender die Rechte an Europa League und Conference League gesichert.

Europa League: Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren in Deutschland?

Seit Saisonbeginn führt Jana Wosnitza gemeinsam mit Anna Kraft im Wechsel durch die Spieltagsshow „Matchday“ auf RTL+. Im Free-TV übernimmt Laura Papendick am Moderatorenpult.Lothar Matthäus (Experte und Co-Kommentator), Marco Hagemann und Wolff-Christoph Fuss (Kommentatoren im Wechsel) sind für die Liveberichte der Spiele im Free-TV bei RTL und Nitro zuständig, während bei RTL+ neben Cornelius Küpper und Robert Hunke zahlreiche weitere Kommentatoren am Mikrofon die Vielzahl an Spielen begleiten werden.Lothar Matthäus wird im Free-TV mit seiner Expertise an der Seite der Moderatorinnen stehen. Beim Streamingdienst des Senders wechseln sich seit Saisonbeginn Patrick Helmes, Felix Kroos und Max Kruse in der Übertragungsshow ab.

