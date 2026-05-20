Bei zwei Final-Toren von Aston Villa: Der Premier-League-Trend verwirrt den SC Freiburg

Während sich die Freiburger in Istanbul vergeblich abmühten, Aston Villa Paroli zu bieten, machte eine Nachricht die Runde: Der SCF wird angeblich einen Rekordtransfer tätigen, denn nie zuvor legten die Breisgauer 15 Millionen Euro für einen Spieler hin; dazu könnten wohl noch drei Millionen Euro als Boni kommen. Kommen soll laut Bild Torhüter Mio Backhaus von Werder Bremen.

Dass das bedeutet, dass SCF-Keeper Noah Atubolu am Mittwoch sein letztes Spiel für seinen Klub gemacht hat, dürfte damit klar sein. Denn schließlich macht niemand einen Spieler zu seinem Rekord-Einkauf, um ihn dann auf die Bank zu setzen. Atubolu steht also vor seinem Abschied – und dürfte den Freiburgern eine satte Ablösesumme einbringen, denn schließlich steht er noch bis 2027 unter Vertrag.

Schon vorher wurde darüber spekuliert, dass die Premier League der nächste Karriereschritt des 23-Jährigen ist. Ein europäisches Finale gegen einen Verein aus ebenjener Liga ist dann die große Chance, noch einmal Werbung in eigener Sache zu machen. Und das tat Atubolu am Mittwoch durchaus.

Schon nach drei Minuten war er in einer zunächst zählen ersten Hälfte gefordert: Er faustete den Schuss von Morgan Rogers zur Seite und entschärfte damit die erste gefährliche Situation. Auch danach war er oft bei der Sache, wenn Aston Villa hoch presste und das Freiburger Aufbauspiel verkomplizierte. Bei den beiden Traumtoren der Engländer war er kurz vor der Pause chancenlos, genau wie auch beim 0:3 nach dem Seitenwechsel.

Es war ein Auftritt von Noah Atubolu, bei dem er zwar nicht Highlight an Highlight reihte, aber sich auch keinen Patzer leistete und bewies, dass er der Aufgabe im größten Spiel der Freiburger Klub-Geschichte mit 23 Jahren gewachsen war. Dass nun ein Klub aus England kommt und für ihn 30 Millionen Euro oder mehr auf den Tisch legt, bleibt dem Keeper und den Freiburgern zu wünschen. Denn dann wäre Atubolu wie Backhaus ein Rekordtransfer der Breisgauer. Bislang sind die 25 Millionen Euro für Kevin Schade und Merlin Röhl unübertroffen.