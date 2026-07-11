Für Hansa Rostock steht am heutigen Samstag, den 11. Juli, das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Im dritten von insgesamt acht Testspielen der Sommervorbereitung treffen die Rostocker auf den dänischen Erstligisten Hvidovre IF. Gespielt wird ab 14 Uhr im Volksparkstadion Neuruppin.
Informationen dazu, ob die Partie live im TV oder per Livestream übertragen wird, findet ihr im folgenden Absatz.
Hansa Rostock heute live: TV und Live Stream für das Testspiel gegen Hvidovre IF
Fans von Hansa Rostock können das heutige Testspiel gegen Hvidovre IF kostenlos im Livestream verfolgen. Der Verein zeigt die Partie - wie bereits zahlreiche andere Vorbereitungsspiele - über den vereinseigenen YouTube-Kanal Hansa-TV.
Hansa Rostock heute live: TV und Live Stream für das Testspiel gegen Hvidovre IF - Wichtigste Infos
Begegnung
Hansa Rostock vs. Hvidovre IF
Wettbewerb
Testspiel
Datum
11. Juli 2026
Uhrzeit
14 Uhr
Ort
Volksparkstadion Neuruppin
Livestream
Hansa-TV
Hansa Rostock heute live: TV und Live Stream für das Testspiel gegen Hvidovre IF - Der Sommerfahrplan der Rostocker
Datum
Testspiel
4.7.
FSV Kühlungsborn 0:12 Hansa Rostock
7.7.
Anker Wismar 0:4 Hansa Rostock
11.7.
Hansa Rostock vs. Hvidovre IF
15.7.
Hansa Rostock vs. Greifswalder FC
25.7.
FC Watford vs. Hansa Rostock
1.8.
Hansa Rostock vs. Borussia Mönchengladbach
2.8.
Hansa Rostock vs. TSG Neustrelitz
2.8.
Hansa Rostock vs. Nastved