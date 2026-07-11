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Rostock TestspielIMAGO / Andy Bünning
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Hansa Rostock heute live: TV und Live Stream für das Testspiel gegen Hvidovre IF

Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock

Hansa Rostock setzt seine Saisonvorbereitung mit dem nächsten Härtetest fort. Im dritten Testspiel des Sommers bekommt es der Drittligist mit dem dänischen Klub Hvidovre IF zu tun. Ob die Begegnung live im Fernsehen oder per Livestream verfolgt werden kann, erfahrt ihr hier.

Für Hansa Rostock steht am heutigen Samstag, den 11. Juli, das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Im dritten von insgesamt acht Testspielen der Sommervorbereitung treffen die Rostocker auf den dänischen Erstligisten Hvidovre IF. Gespielt wird ab 14 Uhr im Volksparkstadion Neuruppin.

Informationen dazu, ob die Partie live im TV oder per Livestream übertragen wird, findet ihr im folgenden Absatz.

Hansa Rostock heute live: TV und Live Stream für das Testspiel gegen Hvidovre IF


Fans von Hansa Rostock können das heutige Testspiel gegen Hvidovre IF kostenlos im Livestream verfolgen. Der Verein zeigt die Partie - wie bereits zahlreiche andere Vorbereitungsspiele - über den vereinseigenen YouTube-Kanal Hansa-TV.

Hansa Rostock heute live: TV und Live Stream für das Testspiel gegen Hvidovre IF - Wichtigste Infos


Klub Freundschaftsspiele
Watford crest
Watford
WAT
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO

Begegnung

Hansa Rostock vs. Hvidovre IF

Wettbewerb

Testspiel

Datum

11. Juli 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Ort

Volksparkstadion Neuruppin

Livestream

Hansa-TV

Hansa Rostock heute live: TV und Live Stream für das Testspiel gegen Hvidovre IF - Der Sommerfahrplan der Rostocker


Datum

Testspiel

4.7.

FSV Kühlungsborn 0:12 Hansa Rostock

7.7.

Anker Wismar 0:4 Hansa Rostock

11.7.

Hansa Rostock vs. Hvidovre IF

15.7.

Hansa Rostock vs. Greifswalder FC

25.7.

FC Watford vs. Hansa Rostock

1.8.

Hansa Rostock vs. Borussia Mönchengladbach

2.8.

Hansa Rostock vs. TSG Neustrelitz

2.8.

Hansa Rostock vs. Nastved


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