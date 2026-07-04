Im Rahmen der Sommervorbereitung ist Hansa Rostock am heutigen Samstag, den 4. Juli, erstmals gefordert. Im Testspiel gegen den FSV Kühlungsborn wird die Partie um 14 Uhr auf dem Sportplatz Ost Kühlungsborn angepfiffen. Für die Rostocker ist es der Auftakt zu insgesamt acht geplanten Vorbereitungsspielen.

Ob die Begegnung zwischen Kühlungsborn und Rostock im TV oder Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. FSV Kühlungsborn heute im Live Stream und live im TV?





Hansa Rostock überträgt seine Testspiele üblicherweise kostenlos über den vereinseigenen YouTube-Kanal Hansa-TV. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die heutige Partie dort live zu sehen sein wird.

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. FSV Kühlungsborn heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos





Begegnung FSV Kühlungsborn vs. Hansa Rostock Wettbewerb Testspiel Datum 4. Juli 2026 Uhrzeit 14 Uhr Ort Sportplatz Ost Kühlungsborn Livestream vrsl. Hansa-TV

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. FSV Kühlungsborn heute im Live Stream und live im TV? Die Testspiele der Rostocker



