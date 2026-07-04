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Hansa Rostock Training 2026/27IMAGO / Andy Bünning
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Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. FSV Kühlungsborn heute im Live Stream und live im TV?

Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock

Für Hansa Rostock beginnt heute die Sommervorbereitung mit dem ersten Testspiel. Gegner ist der FSV Kühlungsborn. Ob die Partie live im TV oder Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Im Rahmen der Sommervorbereitung ist Hansa Rostock am heutigen Samstag, den 4. Juli, erstmals gefordert. Im Testspiel gegen den FSV Kühlungsborn wird die Partie um 14 Uhr auf dem Sportplatz Ost Kühlungsborn angepfiffen. Für die Rostocker ist es der Auftakt zu insgesamt acht geplanten Vorbereitungsspielen.

Ob die Begegnung zwischen Kühlungsborn und Rostock im TV oder Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. FSV Kühlungsborn heute im Live Stream und live im TV?


Hansa Rostock überträgt seine Testspiele üblicherweise kostenlos über den vereinseigenen YouTube-Kanal Hansa-TV. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die heutige Partie dort live zu sehen sein wird.

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. FSV Kühlungsborn heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos


Begegnung

FSV Kühlungsborn vs. Hansa Rostock

Wettbewerb

Testspiel

Datum

4. Juli 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Ort

Sportplatz Ost Kühlungsborn

Livestream

vrsl. Hansa-TV

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. FSV Kühlungsborn heute im Live Stream und live im TV? Die Testspiele der Rostocker


Datum

Testspiel

4.7.

FSV Kühlungsborn vs. Hansa Rostock

7.7.

Anker Wismar vs. Hansa Rostock

11.7.

Hansa Rostock vs. Hvidovre IF

15.7.

Hansa Rostock vs. Greifswalder FC

25.7.

FC Watford vs. Hansa Rostock

1.8.

Hansa Rostock vs. Borussia Mönchengladbach

2.8.

Hansa Rostock vs. TSG Neustrelitz

2.8.

Hansa Rostock vs. Nastved

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