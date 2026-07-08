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Hansa Rostock VorbereitungIMAGO / Andy Bünning
Marko Brkic

Hansa Rostock vs. Anker Wismar heute live: Wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen?

Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock

Die Vorbereitung auf die neue Saison geht für Hansa Rostock in die nächste Runde. Im zweiten Testspiel trifft der Drittligist heute auf Anker Wismar. GOAL verrät, ob das Duell live im TV und Livestream verfolgt werden kann.

Hansa Rostock setzt seine Saisonvorbereitung am heutigen Mittwoch, den 8. Juli, mit dem zweiten Testspiel fort. Die Hanseaten treffen dabei auf Anker Wismar, der Anpfiff im Kurt-Bürger-Stadion erfolgt um 18.30 Uhr. Nach dem deutlichen 12:0-Erfolg zum Vorbereitungsauftakt gegen Kühlungsborn wartet damit der nächste von insgesamt acht geplanten Vorbereitungstests auf den Drittligisten.

Infos zur Übertragung des Testspiels liefert Euch GOAL im folgenden Absatz.

Hansa Rostock vs. Anker Wismar heute live: Wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen?


Fans von Hansa Rostock können die Vorbereitungsspiele der Mannschaft in der Regel kostenlos verfolgen. Der Klub überträgt die Partien üblicherweise live über den vereinseigenen YouTube-Kanal Hansa-TV. Bereits beim vergangenen Test gegen Kühlungsborn war die komplette Begegnung dort abrufbar - auch das heutige Duell wird wieder in voller Länge übertragen.

Hansa Rostock vs. Anker Wismar heute live: Wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen? Wichtigste Infos


Klub Freundschaftsspiele
Watford crest
Watford
WAT
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO

Begegnung

Anker Wismar vs. Hansa Rostock

Wettbewerb

Testspiel

Datum

8. Juli 2026

Uhrzeit

18.30 Uhr

Ort

Kurt-Bürger-Stadion, Wismar

Livestream

Hansa-TV

Hansa Rostock vs. Anker Wismar heute live: Wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen? Die Testspiele der Rostocker

Datum

Testspiel

4.7.

FSV Kühlungsborn 0:12 Hansa Rostock

7.7.

Anker Wismar vs. Hansa Rostock

11.7.

Hansa Rostock vs. Hvidovre IF

15.7.

Hansa Rostock vs. Greifswalder FC

25.7.

FC Watford vs. Hansa Rostock

1.8.

Hansa Rostock vs. Borussia Mönchengladbach

2.8.

Hansa Rostock vs. TSG Neustrelitz

2.8.

Hansa Rostock vs. Nastved

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