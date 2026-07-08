Hansa Rostock setzt seine Saisonvorbereitung am heutigen Mittwoch, den 8. Juli, mit dem zweiten Testspiel fort. Die Hanseaten treffen dabei auf Anker Wismar, der Anpfiff im Kurt-Bürger-Stadion erfolgt um 18.30 Uhr. Nach dem deutlichen 12:0-Erfolg zum Vorbereitungsauftakt gegen Kühlungsborn wartet damit der nächste von insgesamt acht geplanten Vorbereitungstests auf den Drittligisten.

Infos zur Übertragung des Testspiels liefert Euch GOAL im folgenden Absatz.

Hansa Rostock vs. Anker Wismar heute live: Wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen?





Fans von Hansa Rostock können die Vorbereitungsspiele der Mannschaft in der Regel kostenlos verfolgen. Der Klub überträgt die Partien üblicherweise live über den vereinseigenen YouTube-Kanal Hansa-TV. Bereits beim vergangenen Test gegen Kühlungsborn war die komplette Begegnung dort abrufbar - auch das heutige Duell wird wieder in voller Länge übertragen.

Hansa Rostock vs. Anker Wismar heute live: Wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen? Wichtigste Infos





Begegnung Anker Wismar vs. Hansa Rostock Wettbewerb Testspiel Datum 8. Juli 2026 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Kurt-Bürger-Stadion, Wismar Livestream Hansa-TV

Hansa Rostock vs. Anker Wismar heute live: Wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen? Die Testspiele der Rostocker