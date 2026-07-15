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Hansa Rostock v FC Energie Cottbus - 3. LigaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

TV und Live Stream für Hansa Rostock heute live: Wo läuft das Testspiel gegen Greifswalder FC?

Klub Freundschaftsspiele
Hansa Rostock
Deutschland 3 Liga

Ihr wollt das Testspiel von Hansa Rostock gegen Greifswalder FC heute live sehen? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im Live Stream und TV.

Hansa Rostock ist mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 3. Liga, die Anfang August mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim II beginnt. Am heutigen Mittwoch (15. Juli) steht für den FCH ein weiteres Testspiel an, diesmal geht es ab 16.30 Uhr gegen den Greifswalder FC aus der Regionalliga Nordost.

Ein echter Härtetest also, den alle Hansa-Fans sehr wahrscheinlich kostenlos im Livestream und TV schauen können. Weitere Informationen dazu folgen im nächsten Abschnitt.

TV und Live Stream für Hansa Rostock heute live: Wo läuft das Testspiel gegen Greifswalder FC?

Zwar gab es bei Redaktionsschluss noch keine offiziellen Informationen zur Übertragung, aber normalerweise könnt Ihr die Testspiele von Hansa Rostock auf dem YouTube-Kanal des Drittligisten live sehen. Dort überträgt Rostock die Partien aus der Sommervorbereitung im Normalfall via Hansa-TV kostenlos im Livestream, ein Abo benötigt Ihr nicht.

Schon die bisherigen Testspiele gegen den FSV Kühlungsborn (12:0) am 4. Juli und gegen Anker Wismar am 8. Juli (4:0) waren auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Rostocker live zu sehen. Voraussichtlich wird also auch die Partie zwischen Hansa und Greifswald live bei Hansa-TV übertragen.

TV und Live Stream für Hansa Rostock heute live: Wo läuft das Testspiel gegen Greifswalder FC? Wichtigste Infos


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Hansa Rostock
HRO

Spiel

Hansa Rostock vs. Greifswalder FC

Wettbewerb

Testspiel

Datum

Mittwoch, 15. Juli 2026

Uhrzeit

16.30 Uhr

Übertragung im Livestream und TV

Hansa-TV

TV und Live Stream für Hansa Rostock heute live: Wo läuft das Testspiel gegen Greifswalder FC? Die Testspiele von Rostock

Datum

Testspiel

4.7.

FSV Kühlungsborn 0:12 Hansa Rostock

7.7.

Anker Wismar 0:4 Hansa Rostock

11.7.

Hansa Rostock vs. Hvidovre IF

15.7.

Hansa Rostock vs. Greifswalder FC

25.7.

FC Watford vs. Hansa Rostock

1.8.

Hansa Rostock vs. Borussia Mönchengladbach

2.8.

Hansa Rostock vs. TSG Neustrelitz

2.8.

Hansa Rostock vs. Nastved

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