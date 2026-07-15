Hansa Rostock ist mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 3. Liga, die Anfang August mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim II beginnt. Am heutigen Mittwoch (15. Juli) steht für den FCH ein weiteres Testspiel an, diesmal geht es ab 16.30 Uhr gegen den Greifswalder FC aus der Regionalliga Nordost.

Ein echter Härtetest also, den alle Hansa-Fans sehr wahrscheinlich kostenlos im Livestream und TV schauen können. Weitere Informationen dazu folgen im nächsten Abschnitt.

TV und Live Stream für Hansa Rostock heute live: Wo läuft das Testspiel gegen Greifswalder FC?

Zwar gab es bei Redaktionsschluss noch keine offiziellen Informationen zur Übertragung, aber normalerweise könnt Ihr die Testspiele von Hansa Rostock auf dem YouTube-Kanal des Drittligisten live sehen. Dort überträgt Rostock die Partien aus der Sommervorbereitung im Normalfall via Hansa-TV kostenlos im Livestream, ein Abo benötigt Ihr nicht.

Schon die bisherigen Testspiele gegen den FSV Kühlungsborn (12:0) am 4. Juli und gegen Anker Wismar am 8. Juli (4:0) waren auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Rostocker live zu sehen. Voraussichtlich wird also auch die Partie zwischen Hansa und Greifswald live bei Hansa-TV übertragen.

TV und Live Stream für Hansa Rostock heute live: Wo läuft das Testspiel gegen Greifswalder FC? Wichtigste Infos





Spiel Hansa Rostock vs. Greifswalder FC Wettbewerb Testspiel Datum Mittwoch, 15. Juli 2026 Uhrzeit 16.30 Uhr Übertragung im Livestream und TV Hansa-TV

TV und Live Stream für Hansa Rostock heute live: Wo läuft das Testspiel gegen Greifswalder FC? Die Testspiele von Rostock