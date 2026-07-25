Auch am heutigen Samstag, den 25. Juli, stehen im Rahmen der Saisonvorbereitung zahlreiche Testspiele auf dem Programm. Hansa Rostock bestreitet nach drei Siegen und einem Unentschieden bereits seinen fünften Härtetest der Vorbereitung. Gegner ist der englische Zweitligist FC Watford.

Ausgetragen wird die Partie an der Vicarage Road in Watford, der Anpfiff ist für 15 Uhr angesetzt.

Ob Ihr das Vorbereitungsspiel live im TV oder Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock heute live? Testspiel vs. FC Watford im Live Stream und TV sehen





Für Fans von Hansa Rostock gibt es in Sachen Übertragung der Partie gegen den FC Watford keine guten Nachrichten. Während die ersten vier Testspiele der Rostocker noch kostenlos über den YouTube-Kanal des Vereins im Livestream verfolgt werden konnten, bleibt diese Möglichkeit diesmal aus.

Die exklusiven Übertragungsrechte liegen beim englischen Zweitligisten Watford. Der Klub zeigt die Begegnung über seine Streaming-Plattform iFollow, wofür ein kostenpflichtiger Match Pass benötigt wird. Dieser kostet 8 britische Pfund, ist aufgrund einer Geoblockierung jedoch in Deutschland nicht verfügbar.

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock heute live? Testspiel vs. FC Watford im Live Stream und TV sehen - Wichtigste Infos

Begegnung Hansa Rostock vs. FC Watford Wettbewerb Testspiel Datum 25. Juli 2026 Uhrzeit 15 Uhr Ort Vicarage Road, Watford Livestream -





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