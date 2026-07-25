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Hansa Rostock 2026 TestspielIMAGO / Andy Bünning
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Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock heute live? Testspiel vs. FC Watford im Live Stream und TV sehen

Deutschland 3 Liga
Watford - Hansa Rostock
Watford
Hansa Rostock
Klub Freundschaftsspiele

Hansa Rostock setzt seine Vorbereitung auf die neue Saison mit einem Testspiel gegen den FC Watford fort. Ob zur Partie eine Übertragung angeboten wird, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Auch am heutigen Samstag, den 25. Juli, stehen im Rahmen der Saisonvorbereitung zahlreiche Testspiele auf dem Programm. Hansa Rostock bestreitet nach drei Siegen und einem Unentschieden bereits seinen fünften Härtetest der Vorbereitung. Gegner ist der englische Zweitligist FC Watford.

Ausgetragen wird die Partie an der Vicarage Road in Watford, der Anpfiff ist für 15 Uhr angesetzt.

Ob Ihr das Vorbereitungsspiel live im TV oder Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock heute live? Testspiel vs. FC Watford im Live Stream und TV sehen


Für Fans von Hansa Rostock gibt es in Sachen Übertragung der Partie gegen den FC Watford keine guten Nachrichten. Während die ersten vier Testspiele der Rostocker noch kostenlos über den YouTube-Kanal des Vereins im Livestream verfolgt werden konnten, bleibt diese Möglichkeit diesmal aus.

Klub Freundschaftsspiele
Watford crest
Watford
WAT
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO

Die exklusiven Übertragungsrechte liegen beim englischen Zweitligisten Watford. Der Klub zeigt die Begegnung über seine Streaming-Plattform iFollow, wofür ein kostenpflichtiger Match Pass benötigt wird. Dieser kostet 8 britische Pfund, ist aufgrund einer Geoblockierung jedoch in Deutschland nicht verfügbar.

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock heute live? Testspiel vs. FC Watford im Live Stream und TV sehen - Wichtigste Infos

Begegnung

Hansa Rostock vs. FC Watford

Wettbewerb

Testspiel

Datum

25. Juli 2026

Uhrzeit

15 Uhr

Ort

Vicarage Road, Watford

Livestream

-


Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock heute live? Testspiel vs. FC Watford im Live Stream und TV sehen - Die Testspiele von Rostock


Datum

Testspiel

4.7.

FSV Kühlungsborn 0:12 Hansa Rostock

7.7.

Anker Wismar 0:4 Hansa Rostock

11.7.

Hansa Rostock 2:2 Hvidovre IF

15.7.

Hansa Rostock 3:0 Greifswalder FC

25.7.

FC Watford vs. Hansa Rostock

1.8.

Hansa Rostock vs. Borussia Mönchengladbach

2.8.

Hansa Rostock vs. TSG Neustrelitz

2.8.

Hansa Rostock vs. Nastved

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