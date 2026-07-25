Auch am heutigen Samstag, den 25. Juli, stehen im Rahmen der Saisonvorbereitung zahlreiche Testspiele auf dem Programm. Hansa Rostock bestreitet nach drei Siegen und einem Unentschieden bereits seinen fünften Härtetest der Vorbereitung. Gegner ist der englische Zweitligist FC Watford.
Ausgetragen wird die Partie an der Vicarage Road in Watford, der Anpfiff ist für 15 Uhr angesetzt.
Ob Ihr das Vorbereitungsspiel live im TV oder Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.
Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock heute live? Testspiel vs. FC Watford im Live Stream und TV sehen
Für Fans von Hansa Rostock gibt es in Sachen Übertragung der Partie gegen den FC Watford keine guten Nachrichten. Während die ersten vier Testspiele der Rostocker noch kostenlos über den YouTube-Kanal des Vereins im Livestream verfolgt werden konnten, bleibt diese Möglichkeit diesmal aus.
Die exklusiven Übertragungsrechte liegen beim englischen Zweitligisten Watford. Der Klub zeigt die Begegnung über seine Streaming-Plattform iFollow, wofür ein kostenpflichtiger Match Pass benötigt wird. Dieser kostet 8 britische Pfund, ist aufgrund einer Geoblockierung jedoch in Deutschland nicht verfügbar.
Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock heute live? Testspiel vs. FC Watford im Live Stream und TV sehen - Wichtigste Infos
Begegnung
Hansa Rostock vs. FC Watford
Wettbewerb
Testspiel
Datum
25. Juli 2026
Uhrzeit
15 Uhr
Ort
Vicarage Road, Watford
Livestream
-
Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock heute live? Testspiel vs. FC Watford im Live Stream und TV sehen - Die Testspiele von Rostock
Datum
Testspiel
4.7.
FSV Kühlungsborn 0:12 Hansa Rostock
7.7.
Anker Wismar 0:4 Hansa Rostock
11.7.
Hansa Rostock 2:2 Hvidovre IF
15.7.
Hansa Rostock 3:0 Greifswalder FC
25.7.
FC Watford vs. Hansa Rostock
1.8.
Hansa Rostock vs. Borussia Mönchengladbach
2.8.
Hansa Rostock vs. TSG Neustrelitz
2.8.
Hansa Rostock vs. Nastved