Crystal Palace vs Rayo Vallecano Wett Tipp: Die Geschichte ruft in Leipzig

Unser Wett-Experte stellt sich auf ein enges Finale in der Conference League ein. Sowohl für Rayo Vallecano als auch für Crystal Palace geht es um den ersten europäischen Titel der Vereinsgeschichte.

Die besten Wetten für Crystal Palace vs Rayo Vallecano

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.85 auf Interwetten

Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.05 auf Interwetten

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Ismaila Sarr zu einer Quote von 3.05 auf Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Crystal Palace 2:3 Rayo Vallecano

Torschützen-Wett Tipp: Crystal Palace – Ismaila Sarr, Brennan Johnson; Rayo Vallecano – Alvaro Garcia, Sergio Camello, Jorge de Frutos

In der Red Bull Arena in Leipzig wird ein Premierensieger auf Europas Bühne gekrönt. Crystal Palace und Rayo Vallecano treffen zum allerersten Mal überhaupt aufeinander. Beide Klubs haben direkt in ihrer jeweils erst zweiten Europapokal-Saison den Einzug in ein großes Finale geschafft.

Palace stürmte bei seiner ersten Teilnahme an einem bedeutenden europäischen Wettbewerb direkt ins Endspiel der Conference League. Zuvor standen international lediglich zwei Niederlagen im UI-Cup 1998 zu Buche. Dieses Finale wird ihr 17. Spiel im laufenden Wettbewerb sein – die bisherige Bilanz steht bei neun Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen.

In der Premier League lief es für die „Eagles“ dagegen weniger berauschend. Oliver Glasner, der den Verein nach dem Finale verlassen wird, führte Palace auf Platz 15 – nur sechs Punkte vor den Abstiegsrängen und West Ham. Ein Sieg in Leipzig würde den Klub jedoch unsterblich machen und einen festen Platz in der Londoner Fußballgeschichte sichern.

Wenn es um die Rolle des Underdogs geht, macht Rayo Vallecano so schnell niemand etwas vor. „Rayito“ hat die Erwartungen in dieser Saison komplett übertroffen, landete in La Liga auf Platz acht und verpasste die reguläre Europapokal-Qualifikation nur um einen mickrigen Zähler. Die einzige Chance, auch nächste Saison international zu spielen, ist somit ein Triumph in der Conference League, der ein Ticket für die neue Ligaphase der Europa League einbringt.

Inigo Perez hat eine extrem widerstandsfähige Truppe geformt, die absolut das Zeug dazu hat, den Favoriten ein Bein zu stellen. Genau wie Palace hat Rayo in dieser europäischen Spielzeit erst drei Niederlagen einstecken müssen. Mit bislang zehn Siegen sind die Spanier sogar das statistisch stärkste Team des Wettbewerbs.

In Leipzig wird definitiv Geschichte geschrieben, denn eine dieser beiden Mannschaften wird ihren ersten europäischen Pokal in den Nachthimmel recken. Palace geht zwar als Favorit in dieses Duell, doch Rayo hat die gesamte Saison über bewiesen, wie schwer sie zu knacken sind. Alles deutet auf ein packendes, enges Finale hin.

Voraussichtliche Aufstellungen für Crystal Palace vs Rayo Vallecano

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Rid, Mitchell, Kamada, Wharton, Munoz, Sarr, Pino, Larsen

Rayo Vallecano: Cardenas, Balliu, Mumin, Mendy, Espino, Valentin, Martin, Gumbau, Garcia, Diaz, Nteka

Keine Weiße Weste in Leipzig

Crystal Palace schleppte sich regelrecht durch die letzten vier Spiele der Premier-League-Saison und blieb dabei komplett ohne Sieg. Immerhin trafen sie in drei dieser Partien – die einzige Ausnahme bildete eine herbe 0:3-Klatsche gegen Manchester City. Der letzte Dreier datiert aus dem Halbfinal-Rückspiel der Conference League, als man Schachtar Donezk mit 2:1 bezwingen konnte.

Am letzten Spieltag der Liga setzte es im heimischen Selhurst Park eine 1:2-Niederlage gegen Arsenal, bei der der Treffer von Jean-Philippe Mateta in der 89. Minute nur noch Ergebniskosmetik war. Ein Mutmacher für die Offensive: In 16 Conference-League-Spielen blieb Palace lediglich dreimal ohne eigenen Torerfolg.

Auf der Gegenseite ging Rayo Vallecano in 14 Partien der Conference League sogar nur ein einziges Mal leer aus. Die „Los Franjirrojos“ präsentieren sich aktuell in absoluter Top-Form und sind seit neun Pflichtspielen ungeschlagen. Das letzte Mal, dass sie ohne eigenen Treffer blieben, war Mitte April bei der 0:3-Niederlage gegen Real Mallorca.

Da es um den ersten großen europäischen Titel der Vereinsgeschichte geht, werden beide Mannschaften ohne taktische Fesseln voll auf Sieg spielen. Es ist kaum zu erwarten, dass einer der beiden Keeper seinen Kasten sauber halten kann. Uns erwartet ein echtes Offensivspektakel.

Crystal Palace vs Rayo Vallecano Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.85 auf Interwetten

In der Red Bull Arena brennt die Hütte

Palace stellt den gefährlichsten Angriff der laufenden Conference-League-Saison und erzielte von der Ligaphase bis zum Finale stolze 25 Treffer. In acht dieser Partien fiel die Marke von über 2.5 Toren. Auch bei Spielen von Rayo Vallecano wurde diese Line im Wettbewerb bereits achtmal geknackt.

Allerdings hat Rayo im gleichen Zeitraum (die Qualifikation ausgeklammert) drei Tore weniger erzielt als die Engländer. Sie sind nach Real Betis in der vergangenen Saison erst das zweite spanische Team, das das Finale der Conference League erreicht.

Zuletzt fielen in den Partien von Rayo zwar nicht ganz so viele Tore wie bei Palace, doch die „Eagles“ stehen für Spektakel pur: In jedem ihrer letzten acht Pflichtspiele fielen über 2.5 Tore.

Palace ist nach West Ham und Chelsea der dritte englische Klub im Finale dieses Wettbewerbs – die beiden Londoner Nachbarn konnten den Pokal jeweils gewinnen. Palace brennt darauf, es ihnen gleichzutun. Rayo wiederum hat in diesem wahrscheinlich größten Spiel der Vereinsgeschichte absolut nichts zu verlieren. Hier sind Tore quasi vorprogrammiert.

Crystal Palace vs Rayo Vallecano Wette 2: Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.05 auf Interwetten

Schießt Sarr Palace zum Titel?

Ismaila Sarr war in dieser Conference-League-Saison die schärfste Waffe im Angriffsspiel von Crystal Palace. Mit neun Toren in zwölf Spielen führt er die Torschützenliste des Wettbewerbs an – das sind fünf Treffer mehr als Rayos Alemao vorzuweisen hat. Sarr hat zudem in jedem der letzten fünf Kicking-Phase-Spiele des Klubs genetzt.

Einer seiner sechs Treffer in dieser Phase war sogar historisch: Im Halbfinal-Hinspiel gegen Schachtar Donezk traf Sarr nach gerade einmal 21 Sekunden und erzielte damit das schnellste Tor in der Geschichte der Conference League. Auch im Rückspiel war er wieder erfolgreich.

Mit neun Toren ist Sarr auch in der Premier League der zweitbeste Schütze des Teams, knapp hinter Jean-Philippe Mateta. Der senegalesische Nationalspieler traf in den letzten vier Ligaspielen von Palace zweimal – in beiden Partien blieb der Klub ungeschlagen.

Insgesamt kommt Sarr in dieser Saison auf 21 Tore und zwei Vorlagen in 44 Pflichtspielen. Seine Qualitäten im gegnerischen Drittel werden im Finale der entscheidende Faktor sein, wenn Palace das Defensivbollwerk von Rayo knacken und den Pott holen will.

Crystal Palace vs Rayo Vallecano Wette 3: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Ismaila Sarr zu einer Quote von 3.05 auf Interwetten

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