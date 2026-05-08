Die besten Wett Tipps für die drei europäischen Endspiele im Mai

Obwohl Arsenal in dieser Champions-League-Saison bisher das Team der Stunde ist, kommt man aktuell nur schwer am amtierenden Champion vorbei.

Europäische Finals: Kombischein Quoten PSG gewinnt (PSG vs. Arsenal) 2.15 Unter 2,5 Tore (Freiburg vs. Aston Villa) 2.00 Über 2,5 Tore (Crystal Palace vs. Rayo Vallecano) 1.70 Gesamtquote: 7.31

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

PSG agiert geschlossen und weiß, wie man ein UCL-Finale gewinnt

Arsenal ist in der laufenden Champions-League-Kampagne noch ungeschlagen. Die "Gunners" konnten 11 ihrer bisherigen 14 Spiele gewinnen und spielten dreimal Remis. Die Mannschaft von Mikel Arteta stand defensiv extrem sicher und kassierte in diesen 14 Partien lediglich sechs Gegentore. Dennoch haben sie defensiv wohl etwas überperformt, wenn man bedenkt, dass ihr xGA-Wert (erwartete Gegentore) bei 11,74 liegt.

Trotz dieser beeindruckenden Bilanz sehen die Wettmärkte Paris Saint-Germain (PSG) als leichten Favoriten für das UCL-Finale. Und wir schließen uns dieser Einschätzung an.

Luis Enriques Titelverteidiger waren in der Saison 2025/26 die großen Unterhaltungskünstler des Turniers. Sie erzielten 44 Tore in 16 Spielen, was einem Schnitt von 4,13 Treffern pro Partie entspricht.

Das Finale verspricht ein faszinierendes Duell zwischen Arsenals taktischer Defensivstruktur und der grenzenlosen Spielfreude sowie Torgefährlichkeit der Pariser Offensive.

Auch wenn eine weiße Weste wichtig ist, sind es oft die Momente voller Magie und Kreativität, die ein Finale entscheiden. PSG verfügt über eine Fülle an potenziellen Matchworkern, auch wenn der Kader nicht mehr die ganz großen "Galactico"-Namen vergangener Jahre aufweist.

Viele Experten waren der Meinung, dass das Halbfinale zwischen PSG und Bayern München bereits ein vorgezogenes Endspiel war. "Les Parisiens" gewannen das Hinspiel zu Hause mit 5:4 und erkämpften sich in München ein 1:1, was einen 6:5-Sieg im Gesamtergebnis bedeutete.

Besonders im Hinspiel zeigten sich Akteure wie Kvaratskhelia, Doué und Dembélé von ihrer besten Seite. Obwohl sie gegen die Bayern nur 43 % Ballbesitz hatten, verwandelten sie alle fünf Schüsse, die direkt aufs Tor gingen.

Wir setzen darauf, dass sie den Job zu Ende bringen und sich den zweiten UCL-Titel in Folge sichern – und das bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von nur 45,45 %.

Taktisch geprägtes Europa-League-Finale in Istanbul erwartet

Freiburg und Aston Villa treffen im Finale der Europa League aufeinander. Die Breisgauer drehten im Halbfinale einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel und besiegten Sporting Braga nach dem Rückspiel mit insgesamt 4:3.

Aston Villa hingegen stürmte mit einem deutlichen 4:0-Erfolg im Rückspiel gegen den Premier-League-Konkurrenten Nottingham Forest ins Finale. Unai Emerys Team setzte sich am Ende souverän mit 4:1 nach Hin- und Rückspiel durch.

Emerys beeindruckende Bilanz in der Europa League hält damit an. Der Spanier schickt sich an, den zweitwichtigsten europäischen Klubwettbewerb bereits zum fünften Mal zu gewinnen.

Im Finale gegen Freiburg treffen die beiden stabilsten Abwehrreihen des Wettbewerbs aufeinander. Freiburg kassierte in 14 Europa-League-Spielen nur zehn Gegentore, während Villa in der gleichen Anzahl an Partien sogar nur acht Treffer zuließ.

Im Durchschnitt haben beide Teams im bisherigen Turnierverlauf nur 0,64 Gegentore pro Spiel kassiert.

Während Villa auf einen Schnitt von exakt 2,00 Toren pro Spiel kommt, erzielt Freiburg im Schnitt 1.79 Treffer.

Da es um einen direkten Startplatz für die nächste Champions-League-Saison geht, erwarten wir ein defensiv geprägtes Finale. Freiburg weiß genau um die Offensivkraft der "Villans" aus der Premier League und wird versuchen, das Team von Emery mürbe zu machen.

Der Wettmarkt schätzt die Chance, dass in diesem Finale zwei oder weniger Tore fallen, auf 58,14 %. Da wir davon ausgehen, dass die Abwehrreihen in Istanbul das Geschehen dominieren werden, halten wir die Quote für "Unter 2,5 Tore" für sehr attraktiv.

Value beim torreichen Conference-League-Finale in Leipzig

Im Finale der Conference League stehen sich zwei der drei spielstärksten Teams der diesjährigen Saison gegenüber. Crystal Palace trifft in Leipzig auf den spanischen Vertreter Rayo Vallecano.

Beide Mannschaften waren in der laufenden UECL-Saison meist an unterhaltsamen Partien beteiligt. Bei 64 % der Spiele von Vallecano fielen drei oder mehr Tore. Bei Crystal Palace war dies in 56 % der Begegnungen der Fall.

Rein defensiv betrachtet kassierte Palace während der UECL-Kampagne im Schnitt nur 0,75 Gegentore pro Spiel. Vallecano hingegen musste durchschnittlich 1,21 Gegentreffer hinnehmen.

Fernab der Heimat sehen die Defensivwerte für Vallecano sogar noch schlechter aus: 27 Gegentore in 17 Spielen entsprechen einer Quote von 1,59 Toren pro Spiel.

Zum Pech für Vallecano findet das Finale in Leipzig statt und nicht im heimischen Estadio de Vallecas. Daher setzen wir hier mit gutem Gefühl auf "Über 2,5 Tore" bei einer Wahrscheinlichkeit von 50 % – was deutlich unter dem Saisonschnitt beider Teams liegt.

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