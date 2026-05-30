Moataz Bellah El Hadedy

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Berichte zurückgewiesen, wonach er Superstar Neymar nach seiner Verletzung aus dem Kader der Selecao für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko streichen will.
Nach dem Klassenerhalt mit Tottenham Hotspur erklärte Joao Palhinha noch, dass er gerne in London bleiben würde. Doch angeblich kommt in seinem eigentlichen Traum eine Rückkehr vor. Allerdings nicht zum FC Bayern.
Lange sah es so aus, als ob Brighton & Hove Albion in dieser Saison höchstens im Mittelfeld der Premier League landen könnte. Nun ist drei Spieltage vor Schluss der Euorpacup möglich. Zudem soll der aus der Bundesliga umworbene deutsche Trainer Fabian Hürzeler einer langfristigen Vertragsverlängerung zugestimmt haben.