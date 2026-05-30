Moataz Bellah El Hadedy

Deutscher Trainer vor langfristiger Verlängerung in England

Lange sah es so aus, als ob Brighton & Hove Albion in dieser Saison höchstens im Mittelfeld der Premier League landen könnte. Nun ist drei Spieltage vor Schluss der Euorpacup möglich. Zudem soll der aus der Bundesliga umworbene deutsche Trainer Fabian Hürzeler einer langfristigen Vertragsverlängerung zugestimmt haben.