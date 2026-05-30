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Moataz Bellah El Hadedy

Editor
Artikel von Moataz Bellah El Hadedy
  1. TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP
    NeymarBrasilien

    Ancelotti gibt Update zu Neymar

    Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Berichte zurückgewiesen, wonach er Superstar Neymar nach seiner Verletzung aus dem Kader der Selecao für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko streichen will.

  6. FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP
    TransfersBrighton

    Deutscher Trainer vor langfristiger Verlängerung in England

    Lange sah es so aus, als ob Brighton & Hove Albion in dieser Saison höchstens im Mittelfeld der Premier League landen könnte. Nun ist drei Spieltage vor Schluss der Euorpacup möglich. Zudem soll der aus der Bundesliga umworbene deutsche Trainer Fabian Hürzeler einer langfristigen Vertragsverlängerung zugestimmt haben.