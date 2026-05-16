Er soll viel Macht erhalten: Xabi Alonso vor Unterschrift bei Spitzenklub

Laut dem für gewöhnlich gut informierten David Ornstein von "The Athletic" hat Chelsea Alonso zum festen Nachfolger von Liam Rosenior ernannt. Beide Seiten hätten sich auf einen Vertrag geeinigt. Der ehemalige Cheftrainer von Real Madrid und Bayer Leverkusen sei demnach unter der Woche in London gewesen, um die Vertragsbedingungen für einen Vierjahresvertrag zu finalisieren; eine offizielle Bekanntgabe soll in in Kürze erfolgen. Alonsos Ernennung bringt vor dem Sommer-Transferfenster und der Weltmeisterschaft 2026 Klarheit an die Stamford Bridge.

Der Wechsel bedeutet für Alonso seine Rückkehr in die Premier League. Als Spieler von Liverpool gewann er 2005 die Champions League. Nach einer kurzen und bewegten Zeit als Trainer bei Real Madrid, die im Januar endete, schließt sich Alonso nun einem Klub an, den man nicht unbedingt auf der Rechnung hatte für ihn; spekuliert worden war eher eine Rückkehr nach Liverpool. Allerdings setzt man dort weiter auf Arne Slot.

Chelsea habe Alonso zugesichert, die Mannschaft nach seinen Wünschen umzubauen und ihm freie Hand zu lassen beim zu spielenden System.