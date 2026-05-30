"Es besteht kein Zweifel": Carlo Ancelotti gibt Update zu Neymars Fitnesszustand und ob der Star Brasiliens trotz Verletzung zur WM fährt

Das Drama um die Nummer 10 begann, als er vor wenigen Tagen mit einem Hubschrauber im Trainingslager landete. Medizinische Checks stellten eine Muskelverletzung zweiten Grades in seiner rechten Wade fest. Sein Verein Santos hatte das Problem zunächst als "Ödem" bezeichnet, doch das Nationalteam-Team diagnostizierte einen schwereren Fall.

Trotz der Diagnose verteidigte Ancelotti die Entscheidung, ihn in den Turnierkader aufzunehmen. "Wir haben ihn nominiert, weil es nötig war. Wir gehen davon aus, dass Neymar schnell wieder fit ist. Er trainiert gut und hat eine positive Einstellung", sagte er.

Ancelotti betonte, der brasilianische Verband habe den Fall seit dem Auftreten der Verletzung beobachtet und übernehme nun die Rehabilitation.