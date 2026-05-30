Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat bestätigt, dass Neymar Brasilien bei der Weltmeisterschaft 2026 anführen wird. Und das, obwohl eine Wadenverletzung die Vorbereitung des Superstars behindert. Vom Trainingslager in Teresópolis erklärte der italienische Trainer, der Angreifer von Santos mache Fortschritte und bleibe im 26-Mann-Kader.
"Es besteht kein Zweifel": Carlo Ancelotti gibt Update zu Neymars Fitnesszustand und ob der Star Brasiliens trotz Verletzung zur WM fährt
Ancelotti sagte vor dem Freundschaftsspiel gegen Panama: "Um es klar zu sagen: Neymar wird dabei sein. Wir glauben, dass er bis zum ersten Spiel [gegen Marokko] fit sein wird, und wenn nicht, dann bis zum zweiten [gegen Haiti]."
Der Trainer blieb bei seiner Auswahl und fügte hinzu: "Es besteht kein Zweifel, dass diese 26 Spieler bei der Weltmeisterschaft spielen werden."
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Neymar befindet sich trotz Muskelverletzung im Training
Das Drama um die Nummer 10 begann, als er vor wenigen Tagen mit einem Hubschrauber im Trainingslager landete. Medizinische Checks stellten eine Muskelverletzung zweiten Grades in seiner rechten Wade fest. Sein Verein Santos hatte das Problem zunächst als "Ödem" bezeichnet, doch das Nationalteam-Team diagnostizierte einen schwereren Fall.
Trotz der Diagnose verteidigte Ancelotti die Entscheidung, ihn in den Turnierkader aufzunehmen. "Wir haben ihn nominiert, weil es nötig war. Wir gehen davon aus, dass Neymar schnell wieder fit ist. Er trainiert gut und hat eine positive Einstellung", sagte er.
Ancelotti betonte, der brasilianische Verband habe den Fall seit dem Auftreten der Verletzung beobachtet und übernehme nun die Rehabilitation.
Eine klare Rolle für die Nummer 10
Neben der körperlichen Genesung führte Ancelotti Einzelgespräche mit Neymar, um die taktischen Erwartungen für das Turnier in Nordamerika zu klären. Brasilianische Medien hatten die Einsatzbereitschaft des Spielers infrage gestellt, doch der ehemalige Real-Madrid-Trainer ist überzeugt, dass der Stürmer mental bereit ist.
"Neymar hat sehr gut verstanden, welche Rolle er bei dieser Weltmeisterschaft spielen muss. Er macht jeden Tag sehr gute Fortschritte. Er arbeitet sehr hart daran, so schnell wie möglich wieder fit zu werden", sagte Ancelotti. "Er befindet sich in einem guten Umfeld, aber das Wichtigste für ihn ist, seine Rolle klar zu verstehen, und ich glaube, das hat er sehr gut verstanden."
- AFP
Spielt Neymar erst beim zweiten Gruppenspiel für Brasilien?
Neymar pausiert die Testspiele gegen Panama und Ägypten, weil er sein Reha-Programm im Verborgenen fortsetzt. Das Ziel lautet, den Stürmer für das wichtige Eröffnungsspiel in New Jersey fit zu bekommen, wo Brasilien am 13. Juni auf Marokko trifft.
Sollte das erste Spiel für den Superstar noch zu früh kommen, ist das Trainerteam optimistisch, dass er beim zweiten Gruppenspiel wieder in der Startelf steht.