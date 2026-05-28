"Zu egoistisch!" Frankreich-Legende spricht Kylian Mbappe Führungsqualitäten ab und wünscht sich anderen Kapitän

Mbappé mag zwar das unbestrittene Aushängeschild des französischen Fußballs sein, doch Leboeuf ist nach wie vor nicht davon überzeugt, dass der Stürmer die Fähigkeit besitzt, seine Mitspieler zu inspirieren. Der ehemalige Verteidiger von Chelsea und der französischen Nationalmannschaft, der 1998 im eigenen Land den Weltmeistertitel holte, ist der Ansicht, dass Mbappés individualistische Einstellung ihn daran hindert, eine natürliche Führungsrolle in der Mannschaft von Didier Deschamps zu übernehmen.

"Nein, Kylian Mbappé ist für mich kein Anführer, weil er in seinen Gedanken, in seiner Denkweise zu egoistisch ist", sagte Leboeuf gegenüber SportsBoom. "Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nur einmal getroffen, als er in der Nationalmannschaft war, und er spielte damals für Paris Saint-Germain, nachdem er gerade bei Paris Saint-Germain unterschrieben hatte. Noch einmal: Er ist ein toller Kerl, gut ausgebildet, aber seine Denkweise, seine Art, über Fußball nachzudenken, passt nicht zu meinen Werten in diesem Sport."