Der Weltmeister von 1998 ist der Ansicht, dass der Superstar von Real Madrid "zu egoistisch" sei, um die Nationalmannschaft diesen Sommer in den USA, Kanada und Mexiko zum Titel zu führen.
"Zu egoistisch!" Frankreich-Legende spricht Kylian Mbappe Führungsqualitäten ab und wünscht sich anderen Kapitän
Leboeuf über Mbappe: "Passt nicht zu meinen Werten!"
Mbappé mag zwar das unbestrittene Aushängeschild des französischen Fußballs sein, doch Leboeuf ist nach wie vor nicht davon überzeugt, dass der Stürmer die Fähigkeit besitzt, seine Mitspieler zu inspirieren. Der ehemalige Verteidiger von Chelsea und der französischen Nationalmannschaft, der 1998 im eigenen Land den Weltmeistertitel holte, ist der Ansicht, dass Mbappés individualistische Einstellung ihn daran hindert, eine natürliche Führungsrolle in der Mannschaft von Didier Deschamps zu übernehmen.
"Nein, Kylian Mbappé ist für mich kein Anführer, weil er in seinen Gedanken, in seiner Denkweise zu egoistisch ist", sagte Leboeuf gegenüber SportsBoom. "Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nur einmal getroffen, als er in der Nationalmannschaft war, und er spielte damals für Paris Saint-Germain, nachdem er gerade bei Paris Saint-Germain unterschrieben hatte. Noch einmal: Er ist ein toller Kerl, gut ausgebildet, aber seine Denkweise, seine Art, über Fußball nachzudenken, passt nicht zu meinen Werten in diesem Sport."
- AFP
Kapitän von Frankreich: Bessere Alternativen zu Mbappe?
Zwar trägt Mbappé derzeit die Kapitänsbinde, doch Leboeuf wies darauf hin, dass auch andere Spieler im Kader über die für diese Rolle notwendigen aufopferungsvollen Eigenschaften verfügen. Der 58-Jährige nannte William Saliba von Arsenal und den erfahrenen Mittelfeldspieler N’Golo Kanté als Spieler, die die Bedürfnisse der Mannschaft ganz selbstverständlich über ihren eigenen Ruhm stellen.
"Deshalb mag ich Leute wie William Saliba und N’Golo Kante, Spieler, die bereit sind, sich für die Mannschaft aufzuopfern", erklärte Leboeuf. "Das ist für mich der Unterschied, und das zählt für mich am meisten. Auch Antoine Griezmann war ein echter Anführer, was seine Spielweise und seine Einstellung zum Fußball angeht. Mir gefiel Ousmane Dembélés Kommentar, dass der Trainer mich nicht aufstellen würde, wenn ich nicht mit nach hinten arbeite, und das ist die Realität im Fußball. Mbappé ist ein Superstar, aber er ist nicht der beste Teamkollege der Welt; das ist mein Problem."
1998 vs. 2026 - welches Frankreich-Team ist besser?
Leboeuf verglich den aktuellen Kader mit der legendären Mannschaft von 1998, in der Zinedine Zidane und Deschamps spielten. Auch wenn er der Meinung ist, dass die heutige Generation über mehr Offensivkraft verfügt, bleibt für ihn die defensive Solidität seiner Generation der Maßstab für Erfolg.
"Es ist schwer, Generationen zu vergleichen. Der Fußball ist anders, die Schiedsrichter sind anders. Sogar der Ball selbst ist anders, daher ist es schwierig. Aber es klingt verrückt, das zu sagen, doch ich glaube, offensiv sind sie besser als wir", sagte er. "Ich meine, defensiv waren wir stärker. Aber es war Teamwork; das ist der springende Punkt. Selbst 1998 waren wir am Ende die beste Mannschaft, haben während der Weltmeisterschaft, glaube ich, 15 oder 16 Tore geschossen und vielleicht nur ein oder zwei Gegentore kassiert. Es ist der Gesamtaspekt des Spiels, den wir gemeistert haben, und das wird das Hauptanliegen sein. Ich denke, im Angriff werden sie keine Probleme haben, Tore zu schießen. Ein Spiel ohne Gegentor zu halten, das wird für sie schwieriger werden."
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Mbappe in Madrid zwischen Licht und Schatten
Mbappé erlebte bei Real Madrid eine Saison voller Widersprüche, in der seine atemberaubenden individuellen Leistungen in krassem Gegensatz zum kollektiven Scheitern seiner Mannschaft stehen. Zwar wurde der 27-Jährige nach einer überaus erfolgreichen persönlichen Saison zum zweiten Mal in Folge zum Spieler der Saison von Real Madrid gekürt, doch wurden seine bemerkenswerten Torerfolge stark von den heftigen Unruhen im Santiago Bernabéu überschattet, wobei die Fans ihre weit verbreitete Frustration angesichts einer weiteren Saison ohne bedeutende Titel auf ihre eigenen Stars richteten.
Die individuelle Dominanz des Franzosen bleibt unbestritten: Mit 25 Toren wurde er Torschützenkönig der LaLiga und sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Goldenen Schuh, während er mit 15 Treffern auch die Torschützenliste der Champions League anführt. Insgesamt konnte Mbappé in 44 Spielen 42 Tore und sieben Vorlagen verbuchen. Seit seinem ablösefreien Wechsel von Paris Saint-Germain hat er in 103 Einsätzen unglaubliche 86 Tore und 12 Vorlagen beigesteuert.