Neue Wendung bei Joao Palhinha: Bayern-Flop würde für seinen großen Traum angeblich auch eine Gehaltskürzung akzeptieren

Laut A Bola wünschen sich Vereinsführung und Trainer Rui Borges die Rückkehr des portugiesischen Nationalspielers. Der Transfer gilt wegen Palhinhas Marktwerts und Gehalts als schwierig, doch seine emotionale Bindung an Sporting und der Wunsch, näher bei seiner Familie in Portugal zu sein, sollen den Mittelfeldspieler dazu bewegt haben, auf den Deal zu drängen.

Um den Wechsel zu ermöglichen, soll Palhinha bereit sein, sein derzeitiges Gehalt auf das absolute Minimum zu senken.