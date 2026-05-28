Sporting Lissabon soll sehr stark daran interessiert sein, Joao Palhinha zurückzuholen. Der 30-Jährige, der aktuell von Bayern München an Tottenham Hotspur ausgeliehen ist, soll in Lissabon Kapitän Morten Hjulmand ersetzen, der Sporting in diesem Sommer wohl verlässt. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben.
Neue Wendung bei Joao Palhinha: Bayern-Flop würde für seinen großen Traum angeblich auch eine Gehaltskürzung akzeptieren
Laut A Bola wünschen sich Vereinsführung und Trainer Rui Borges die Rückkehr des portugiesischen Nationalspielers. Der Transfer gilt wegen Palhinhas Marktwerts und Gehalts als schwierig, doch seine emotionale Bindung an Sporting und der Wunsch, näher bei seiner Familie in Portugal zu sein, sollen den Mittelfeldspieler dazu bewegt haben, auf den Deal zu drängen.
Um den Wechsel zu ermöglichen, soll Palhinha bereit sein, sein derzeitiges Gehalt auf das absolute Minimum zu senken.
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Sporting Lissabon würde Joao Palhinha gerne ausleihen - oder nur eine geringe Ablöse zahlen
Der Mittelfeldspieler steht noch bis Juni 2028 beim FC Bayern München unter Vertrag und verdient brutto rund 9 Millionen Euro pro Jahr. Für jeden portugiesischen Verein ist das zu viel, ein Transfer könnte deswegen nur mit Palhinhas Hilfe funktionieren.
Allerdings müsste auch Bayern München den Portugiesen entgegenkommen. Denn Sporting würde weder eine hohe Ablöse zahlen können, noch nach einer möglichen Leihe eine hohe Kaufoption.
Palhinha könnte auch in der Premier League bleiben
Nach dem knapp geschafften Klassenerhalt mit Tottenham, hatte Palhinha erklärt, auch gerne in London bleiben zu wollen. In einer schwachen Saison gehörte der portugiesische Mittelfeldspieler zu den wenigen Lichtblicken bei Tottenham. Er war entscheidend im Kampf gegen den Abstieg und kam in 45 Spielen in allen Wettbewerben auf sieben Tore und zwei Vorlagen. Doch offenbar wäre ein Verbleib bei Tottenham für ihn nur zweite Wahl.
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Tottenhams Coach De Zerbi will Palhinha
Tottenham-Cheftrainer Roberto De Zerbi hat seine Absichten hinsichtlich der Zukunft von Palhinha bereits deutlich gemacht und seinen Wunsch bekräftigt, den Mittelfeldspieler nach seiner einjährigen Leihgabe vom FC Bayern fest zu verpflichten. Der italienische Trainer hat die Spurs dazu gedrängt, die im Vertrag enthaltene Kaufoption in Höhe von 26 Millionen Pfund zu ziehen, da er den portugiesischen Nationalspieler als tragenden Pfeiler für den Neuaufbau des Vereins in der nächsten Saison ansieht.
De Zerbi betont, dass Palhinha in einer schwierigen Saison mit Charakter und Führungsstärke überzeugt habe. Er bezeichnete den Mittelfeldmann als "zuverlässige" Persönlichkeit, die Tottenham künftig brauche. Auf die Frage, ob Palhinha über den Sommer hinaus bleiben solle, sagte De Zerbi: "Hundertprozentig; wir müssen mit solchen Leuten anfangen." Ob Tottenham Sporting um den Spieler herausfordert, steht noch aus.