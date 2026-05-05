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Doch keine Rückkehr in die Bundesliga: Deutscher Trainer vor langfristiger Vertragsverlängerung in England

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Fabian Hürzeler

Lange sah es so aus, als ob Brighton & Hove Albion in dieser Saison höchstens im Mittelfeld der Premier League landen könnte. Nun ist drei Spieltage vor Schluss der Euorpacup möglich. Zudem soll der aus der Bundesliga umworbene deutsche Trainer Fabian Hürzeler einer langfristigen Vertragsverlängerung zugestimmt haben.

  • Fabian Hürzeler ist aktuell der einzige deutsche Trainer in der Premier League. Sollte der vom Deutschen Tonda Eckert trainierte FC Southampton den Aufstieg schaffen, könnten es kommende Saison zwei sein. Laut Sky Sport hat Brighton & Hove Albion erfolgreich einen neuen Langzeitvertrag mit Hürzeler ausgehandelt. Hürzeler, der auch von zahlreichen Bundesliga-Klubs umworben ist, war im Sommer 2024 vom gerade aufgestiegenen FC St. Pauli nach Brighton gewechselt, sein aktueller Vertrag läuft bis 2027.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Verhandlungen zügig abgeschlossen

    Nun soll er kurz vor der Unterschrift eines neuen Arbeitspapiers stehen. Demnach sollen der Premier-League-Klub und Hürzeler bereits alle Details geklärt haben. Die offizielle Unterschrift zur Besiegelung der Vereinbarung soll in Kürze folgen.

    Die zügigen Gespräche zeigen den gegenseitigen Respekt beider Seiten. Hurzeler findet ein Umfeld, das zu seinem progressiven Spielstil passt, während Brightons Führung ihn als ideale Galionsfigur sieht, um ihren Ruf als einer der effizientesten Clubs Englands zu festigen.

  • Brighton & Hove Albion mit Chancen auf Europapokal

    Nach 35 Spieltagen steht Brighton auf Rang acht der Premier League und kämpft um einen Startplatz in den europäischen Wettbewerben der nächsten Saison. Nur ein Zähler trennt Brighton derzeit vom Platz sieben, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt.


  • Wolverhampton Wanderers FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Hürzeler ist der jüngste Trainer in der Premier League

    Mit nur 33 Jahren bleibt Hürzeler der jüngste fest angestellte Cheftrainer in der Geschichte der Premier League. Sein Aufstieg verlief rasant: Er sprang von der zweiten deutschen Liga in die meistgesehene Liga der Welt und überzeugte dabei mit nahtlosem Übergang und taktischer Reife.

    Brighton sichert sich mit einem langfristigen Vertrag frühzeitig gegen Abwerbeversuche ab und gibt dem Trainer eine Basis, um ein bleibendes Vermächtnis aufzubauen. Die offizielle Verkündung steht kurz bevor. Danach richtet sich der Fokus wieder auf das Spielfeld, wo die Seagulls die Teilnahme an einem weiteren europäischen Wettbewerb anstreben.

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