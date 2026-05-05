AFP
Doch keine Rückkehr in die Bundesliga: Deutscher Trainer vor langfristiger Vertragsverlängerung in England
Fabian Hürzeler ist aktuell der einzige deutsche Trainer in der Premier League. Sollte der vom Deutschen Tonda Eckert trainierte FC Southampton den Aufstieg schaffen, könnten es kommende Saison zwei sein. Laut Sky Sport hat Brighton & Hove Albion erfolgreich einen neuen Langzeitvertrag mit Hürzeler ausgehandelt. Hürzeler, der auch von zahlreichen Bundesliga-Klubs umworben ist, war im Sommer 2024 vom gerade aufgestiegenen FC St. Pauli nach Brighton gewechselt, sein aktueller Vertrag läuft bis 2027.
- Getty Images Sport
Verhandlungen zügig abgeschlossen
Nun soll er kurz vor der Unterschrift eines neuen Arbeitspapiers stehen. Demnach sollen der Premier-League-Klub und Hürzeler bereits alle Details geklärt haben. Die offizielle Unterschrift zur Besiegelung der Vereinbarung soll in Kürze folgen.
Die zügigen Gespräche zeigen den gegenseitigen Respekt beider Seiten. Hurzeler findet ein Umfeld, das zu seinem progressiven Spielstil passt, während Brightons Führung ihn als ideale Galionsfigur sieht, um ihren Ruf als einer der effizientesten Clubs Englands zu festigen.
Brighton & Hove Albion mit Chancen auf Europapokal
Nach 35 Spieltagen steht Brighton auf Rang acht der Premier League und kämpft um einen Startplatz in den europäischen Wettbewerben der nächsten Saison. Nur ein Zähler trennt Brighton derzeit vom Platz sieben, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt.
- Getty Images Sport
Hürzeler ist der jüngste Trainer in der Premier League
Mit nur 33 Jahren bleibt Hürzeler der jüngste fest angestellte Cheftrainer in der Geschichte der Premier League. Sein Aufstieg verlief rasant: Er sprang von der zweiten deutschen Liga in die meistgesehene Liga der Welt und überzeugte dabei mit nahtlosem Übergang und taktischer Reife.
Brighton sichert sich mit einem langfristigen Vertrag frühzeitig gegen Abwerbeversuche ab und gibt dem Trainer eine Basis, um ein bleibendes Vermächtnis aufzubauen. Die offizielle Verkündung steht kurz bevor. Danach richtet sich der Fokus wieder auf das Spielfeld, wo die Seagulls die Teilnahme an einem weiteren europäischen Wettbewerb anstreben.