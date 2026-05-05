Doch keine Rückkehr in die Bundesliga: Deutscher Trainer vor langfristiger Vertragsverlängerung in England

Nun soll er kurz vor der Unterschrift eines neuen Arbeitspapiers stehen. Demnach sollen der Premier-League-Klub und Hürzeler bereits alle Details geklärt haben. Die offizielle Unterschrift zur Besiegelung der Vereinbarung soll in Kürze folgen.

Die zügigen Gespräche zeigen den gegenseitigen Respekt beider Seiten. Hurzeler findet ein Umfeld, das zu seinem progressiven Spielstil passt, während Brightons Führung ihn als ideale Galionsfigur sieht, um ihren Ruf als einer der effizientesten Clubs Englands zu festigen.