Die Saison der schottischen Premiership endete im Chaos, weil die Sicherheit im Celtic Park versagte. Die Veranstaltung sollte ein Fest des heimischen Fußballs sein. Die Stimmung kippte, als Fans das Spielfeld stürmten, bevor der Schiedsrichter das Spiel offiziell abpfiff. Die Tumulte ließen Spieler und Trainerstab um ihre Sicherheit fürchten, deshalb begaben sich die Spieler von Hearts in den Tunnel.

Hearts reagierte umgehend und nannte die Szenen einen "Schandfleck" für den schottischen Fußball. Der Verein veröffentlichte eine offizielle Erklärung: "Heart of Midlothian verurteilt aufs Schärfste die beschämenden Szenen im Celtic Park heute Nachmittag, die den schottischen Fußball erneut in Verlegenheit gebracht haben. Berichte über schwere körperliche und verbale Übergriffe auf unsere Spieler und Mitarbeiter, sowohl auf dem Spielfeld als auch anderswo, sind zutiefst beunruhigend. Wir prüfen den Vorfall gründlich und stehen im Austausch mit der schottischen Polizei. Wir geben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare ab, außer dass es völlig inakzeptabel ist, dass unsere Spieler und Mitarbeiter in diese Situation geraten sind."