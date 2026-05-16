Unter Verweis auf schwere körperliche und verbale Übergriffe auf Spieler und Mitarbeiter bestätigte der Verein, dass er sich aufgrund einer "bedrohlichen und angsteinflößenden Atmosphäre" – verursacht durch einen chaotischen Platzsturm während der Meisterfeierlichkeiten von Celtic – gezwungen sah, die Medienverpflichtungen nach dem Spiel abzusagen.
"Beschämende Szenen": Hearts fordern nach verpasster Meisterschaft gegen Celtic drastische Maßnahmen
Chaotisches Ende
Die Saison der schottischen Premiership endete im Chaos, weil die Sicherheit im Celtic Park versagte. Die Veranstaltung sollte ein Fest des heimischen Fußballs sein. Die Stimmung kippte, als Fans das Spielfeld stürmten, bevor der Schiedsrichter das Spiel offiziell abpfiff. Die Tumulte ließen Spieler und Trainerstab um ihre Sicherheit fürchten, deshalb begaben sich die Spieler von Hearts in den Tunnel.
Hearts reagierte umgehend und nannte die Szenen einen "Schandfleck" für den schottischen Fußball. Der Verein veröffentlichte eine offizielle Erklärung: "Heart of Midlothian verurteilt aufs Schärfste die beschämenden Szenen im Celtic Park heute Nachmittag, die den schottischen Fußball erneut in Verlegenheit gebracht haben. Berichte über schwere körperliche und verbale Übergriffe auf unsere Spieler und Mitarbeiter, sowohl auf dem Spielfeld als auch anderswo, sind zutiefst beunruhigend. Wir prüfen den Vorfall gründlich und stehen im Austausch mit der schottischen Polizei. Wir geben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare ab, außer dass es völlig inakzeptabel ist, dass unsere Spieler und Mitarbeiter in diese Situation geraten sind."
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Ermittlungen und Dialog mit der Polizei
Das Ausmaß der Situation wurde deutlich, als bekannt wurde, dass die Spieler während der Tumulte körperlich angegriffen worden waren. Als Celtics Fans das Spielfeld stürmten, geriet die Hearts-Delegation in eine "bedrohliche" Lage, die eine sofortige Räumung des Platzes nötig machte. Der Verein bestätigte, dass die Gefahr so groß war, dass er seinen Medienverpflichtungen nach dem Spiel nicht nachkommen konnte und das körperliche Wohl seiner Mitarbeiter vor Fernseh- und Presseinterviews ging. Einige Spieler trugen noch ihre komplette Spielkleidung, als sie sich auf den Weg zum Mannschaftsbus machten.
Zur Begründung, warum sie das übliche Medienprotokoll ausließen, erklärten die Verantwortlichen: "Angesichts der bedrohlichen und angespannten Atmosphäre im Stadion hatte unser gesamtes Personal keine andere Wahl, als das Stadion sofort zu verlassen, ohne den Medienverpflichtungen nach dem Spiel nachzukommen. Wir entschuldigen uns bei unseren Medienpartnern, doch die Sicherheit unseres Personals stand während dieser inakzeptablen Szenen für uns an erster Stelle. Der Platzsturm sorgte für ein chaotisches Ende, und niemand wusste, ob das Spiel zu Ende gespielt worden war oder nicht."
Forderungen nach beispiellosen Sanktionen
Während die Augen der Fußballwelt auf Glasgow gerichtet sind, haben die Hearts den schottischen Fußballverband und die SPFL aufgefordert, ein klares Zeichen zu setzen. Der Verein aus Edinburgh ist der Ansicht, dass eine einfache Geldstrafe angesichts der Berichten zufolge gewalttätigen Art der Übergriffe nicht ausreichen wird. Die Integrität der Liga steht infrage und die Vereinsführung in Tynecastle erwartet von den Verantwortlichen entschlossenes Handeln, um sicherzustellen, dass sich solche Szenen in der höchsten Spielklasse nie wiederholen.
In der Erklärung des Vereins heißt es weiter: "Unseren Spielern verwehrte man die Gelegenheit, unseren Fans – die ausnahmslos großartig waren – für ihre Unterstützung an diesem Nachmittag und während der gesamten Saison zu danken. Wir erwarten, dass die Fußballbehörden im Interesse der Sicherheit von Spielern und Fans sowie der Integrität unseres Sports die strengstmöglichen Maßnahmen ergreifen."
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Hearts werden nach später Niederlage Zweiter
Die skandalösen Szenen im Celtic Park haben die Enttäuschung verstärkt, da Hearts der Titel in den letzten Spielminuten entglitt. Trotz der Bitterkeit über den Verlust der Meisterschaft, nachdem man 250 Tage lang die Tabelle angeführt hatte, ist der Verein stolz auf die Entwicklung, die die Mannschaft in der Saison 2025/26 gemacht hat.
Der Verein schloss seine Erklärung mit einer Würdigung der Mannschaft und erklärte: "In dieser Saison hat Hearts die Fantasie der Fußballfans beflügelt, nicht nur in Schottland, sondern auf der ganzen Welt. Wir würdigen Derek McInnes, seinen Stab, die erste Mannschaft und die Fans, die den Verein in dieser Saison mit Stolz erfüllt haben. Keiner von ihnen hat die skandalösen Szenen verdient, die sich dort abgespielt haben."