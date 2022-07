Zidane Iqbal: O garoto do Man Utd que é comparado com Pogba

Jovem do United ganhou chances na pré-temporada com o técnico Erik Ten Hag

Com um primeiro nome como o dele, os níveis de expectativa no futebol sempre seriam muito altos para Zidane Iqbal. Compartilhar um nome com uma das lendas do futebol de todos os tempos não deve ser fácil, mesmo para um jogador bom o suficiente para se tornar uma estrela na base do Manchester United.

Mas se os dois primeiros jogos da pré-temporada do United servirem de base, Iqbal pode ter uma chance de se tornar um nome familiar por conta própria.

Ainda estamos no início, mas o jogador de 19 anos já está impressionando o novo técnico do United, Erik ten Hag, bem como os milhões de fãs que o viram em ação contra o Liverpool e o Melbourne Victory na semana passada.

É o tipo de atenção que as atuações de Iqbal pelo United desde que chegou ao clube aos nove anos de idade garantiram.

Seu nome provavelmente teve algo a ver com isso, mas ele é um daqueles raros talentos que ganharam um nível de fama entre os torcedores antes mesmo de fazer sua estreia profissional, que veio em dezembro como substituto contra o Young Boys na Liga dos Campeões.

Essa empolgação em torno de sua habilidade só cresceu à medida que o United viajou pela Tailândia e Austrália, com clipes e compilações de mídia social servindo apenas para alimentar um frenesi crescente.

Os níveis de entusiasmo em torno de Iqbal são comparáveis ​​a quando outro meio-campista precoce estava emergindo da base do clube - um certo Paul Pogba. Os fãs reconhecem a qualidade quando a veem, e o talento de Iqbal é inegável.

Enquanto o United se esforça para proteger sua estrela em ascensão, é uma medida de sua habilidade que Ten Hag imediatamente o incluiu em sua primeira turnê desde que assumiu o cargo de técnico- junto com outro jovem impressionante, Charlie Savage.

E as performances de Iqbal tornaram impossível ignorá-lo, com sua vitória por 4 a 1 contra o Melbourne Victory repercutindo.

Mas é sua compostura em geral que é mais encorajadora no que diz respeito a Ten Hag. Ele é forte com a bola, com a habilidade de fugir dos adversários, mas também a inteligência para saber quando fazer o simples.

Ele zelosamente guarda a posse de bola da maneira que Ten Hag espera implementar no United, garantindo um uso sensato e inteligente da bola.

É quando ele abre as coisas, porém, que ele envia os torcedores ao êxtase – e os oponentes pelo caminho errado. O adolescente produziu uma série de gols de destaque para as equipes juvenis do United, mostrando regularmente um flash de ritmo e habilidade para vencer os zagueiros adversários antes de encontrar a rede.

A bravura de Iqbal, por sua vez, é uma das qualidades que o diferencia, com sua coragem tendo capturado particularmente a atenção dos profissionais seniores com quem agora divide o vestiário.

Ele tem confiança para mostrar a bola e continuar oferecendo opções para seus companheiros de equipe em uma tentativa de aliviar a pressão e manter o jogo em movimento. Uma coisa é fazer isso no futebol etário, mas outra é fazê-lo ao mais alto nível.

No entanto, Iqbal não mostrou sinais de estar amedrontado quando Ten Hag lhe deu a chance contra o Liverpool em Bangkok na vitória de 4 a 0 do United em um amistoso.

O adolescente foi apresentado como substituto no segundo tempo e claramente queria causar boa impressão, caindo repetidamente em áreas mais profundas para se envolver na jogada.

Invariavelmente, ele estaria cercado por camisas do Liverpool. Invariavelmente, ele os evadia e mantinha a posse.

O United foi rápido em garantir o futuro de Iqbal, cujo pai é do Paquistão e sua mãe do Iraque. Ele assinou seu primeiro contrato profissional em abril de 2021 – e depois um contrato de longo prazo em junho deste ano, vinculando-o ao clube até 2025, com a opção de mais 12 meses.

Seu talento - e a comercialização como um raro britânico-asiático jogando por um clube inglês 'Big Six' - também foi reconhecido em outros lugares, com a gigante de roupas esportivas Puma contratando-o para um endosso de bota poucas semanas depois de se tornar profissional.

Enquanto isso, o Iraque garantiu a fidelidade internacional do jovem, apesar de ele também ser elegível para representar a Inglaterra e se descrever como um “orgulhoso mancuniano”, que cresceu em Whalley Range, no sudoeste da cidade.

O United percebeu pela primeira vez o potencial de Iqbal muito cedo, jogando pelo time local Sale United, e ele foi levado para o campo de treinamento de Cliff, onde grandes nomes do United, como Ryan Giggs e David Beckham, tiveram seus talentos aprimorados.

Os treinadores de juniores do United certamente parecem ter feito um bom trabalho com ele, embora as habilidades básicas de Iqbal na verdade tenham vindo da prática com seu pai, Aamar.

Ralf Rangnick ficou impressionado com o jogador que Iqbal se tornou durante seu período interino como técnico na última temporada, e Ten Hag convidou Iqbal e Savage para fazer parte de suas sessões de primeira equipe antes mesmo de partirem para o outro lado do mundo.

Iqbal certamente parece um jogador do Ten Hag, mas pode ter que esperar seu tempo para brilhar quando o time retornar à Inglaterra, com o meio-campo uma área que o técnico holandês procurou abordar imediatamente no mercado de transferências com a contratação de Christian Eriksen e a perseguição de Frenkie de Jong. Donny van de Beek, por sua vez, voltou de seu período de empréstimo ao Everton para aumentar ainda mais a concorrência.

A camisa 55 de Iqbal, então, é um reflexo justo de onde ele realmente se encontra no time do United, embora seu nome de Instagram de '@z10dane' ofereça uma visão de suas ambições, se não de seu herói do futebol.

Essa honra foi concedida ao ex-jogador da Alemanha, Real Madrid e Arsenal, Mesut Ozil, cuja capacidade de passar por adversários também pode ser vista no jogo de Iqbal.

O que vem a seguir para Iqbal será interessante. Um empréstimo nesta temporada seria o próximo passo lógico para um jogador que os treinadores descrevem como capaz de criar algo do nada.

Mas depois da impressão que ele causou na turnê, seria compreensível se Ten Hag optasse por manter seu próprio Zidane por mais algum tempo.



