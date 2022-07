Vitor Roque, um candidato a novo Fenômeno do futebol brasileiro

Com talento elogiado por Ronaldo e Luiz Felipe Scolari, o atacante tem feito história pelo Athletico-PR

Se a história da humanidade é recheada de disputas por riquezas, a do futebol não é muito diferente. E se juntarmos as palavras “disputa”, “riqueza” e “futebol” podemos contar hoje um pouco da trajetória de uma das maiores joias dos campos brasileiros.

Vitor Roque tem apenas 17 anos, mas sua biografia já é repleta de grandes episódios e uma comparação entrega o tamanho da responsabilidade sob suas costas: o atacante do Athletico-PR já foi comparado a Ronaldo Fenômeno.

Comparado ao Fenômeno e muito elogiado pelo próprio, diga-se de passagem. “É um garoto super encaminhado (...) Vai voar alto demais”, disse o ex-jogador e atual dono da SAF do Cruzeiro sobre Vitor, que até aquele início de 2022, quando foi proferido o elogio, ainda era, como um dia foi o próprio Ronaldo, jogador do clube mineiro.

Os primeiros capítulos da história de Vitor Roque no futebol são marcados por expectativa, recordes e desavenças.

A expectativa sempre foi alta, levando em consideração o rótulo de maior joia das categorias de base do Cruzeiro nas últimas décadas.

Os recordes vieram cedo, atestando todos os elogios que eram feitos ao atacante. Em 2021, Vitor estreou no time profissional do Cruzeiro igualando, simplesmente, feito de Tostão e Ronaldo: todos debutaram entre os profissionais cruzeirenses aos 16 anos de idade.

E as desavenças... Ah, elas marcaram o início e o fim da história de Vitor no Cruzeiro. Na chegada à Raposa, a disputa envolveu o América-MG e uma acusação de aliciamento por parte dos celestes quando um Vitor, ainda criança, tinha apenas 10 anos; já a despedida, em 2022, foi recheada de polêmicas e acusações do Cruzeiro direcionadas aos empresários do jogador.

Insatisfeito com a forma com a qual o viu o clube perder sua maior joia, Ronaldo chegou a dizer que o atacante teria deixado a Raposa “na calada da noite”.

Fato é que Vitor Roque seguiu traçando seus passos ao mesmo tempo em que batia recordes. Foi contratado pelo Athletico-PR por R$ 24 milhões, representando a maior compra dos rubro-negros na história, e não demorou a mostrar a que veio. No jogo contra o Cuiabá, tornou-se, com 17 anos e três meses, o atleta mais jovem do Athletico a estufar as redes em um jogo de Brasileirão.

Pouco depois, demorou menos de dez minutos para se colocar como o mais jovem na história do clube paranaense a marcar um gol na Libertadores – deixando sua marca na vitória por 2 a 1 sobre o Libertad, do Paraguai, no duelo de ida das oitavas de final. Capaz de atuar pelas pontas, mas sendo mais letal como referência, Vitor Roque já vai mostrando aptidão por quebrar recordes.

⚽🇧🇷 Boa, garoto! Estreante na CONMEBOL #Libertadores, Vitor Roque brilhou e abriu o placar para o @AthleticoPR diante do @Libertad_Guma.



📈 Foi o centésimo gol do Furacão na história da Copa!#GloriaEterna pic.twitter.com/SgfaMRwfyU — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 29, 2022

Os elogios que recebe pelo talento dentro de campo são de quem já trabalhou com alguns dos melhores do mundo. Luiz Felipe Scolari, que atualmente comanda o time do Athletico-PR é só elogios ao garoto.

“O que a gente pedir, ele faz, mas a posição dele é de '9'. É alguém que sabe jogar naquele setor, tem deslocamento constante e participa bem do jogo. O tipo de '9' que eu não gostaria de marcar quando eu jogava. Ele vai crescer muito, vai ser um dos jogadores que o Brasil vai olhar com muito gosto e vamos ver se vai continuar desenvolvendo na posição que ele jogar”, avaliou o consagrado treinador.

Felipão, contudo, não tem pressa com Vitor. Sabe que não pode queimar etapas. Ainda aos 17 anos, o atacante não é titular absoluto do Athletico-PR, mas chama para si os holofotes todas as vezes que está dentro de campo.

Agora um jogador profissional, o jovem candidato a Fenômeno quer renovar o ciclo de sucessos que tem marcado sua vida nos gramados. E se é impossível prever onde Vitor Roque vai jogar no futuro, ou o quão importante pode ser para a seleção brasileira, uma certeza ele tem: o apoio de sua família. Tem sido assim desde os tempos em que o pequeno Vitor chutava bolas na pequena cidade de Timóteo, em Minas Gerais, e segue assim até hoje.

“O Vitor Roque ficou 20 dias sem a gente no início e eu mudei para amenizar os danos de ficar fora da família” relembrou sua mãe, dona Hercília, em entrevista para a Rádio Itatiaia.

Já o pai de Vitor, Juvenal, não esconde o orgulho pela trajetória do filho: "Não tem explicação, é fora de lógica. Muito gratificante, emocionante saber que o melhor do mundo elogia o seu filho, e que o seu filho está trilhando o caminho do Fenômeno”, disse na mesma entrevista.

Esperamos que Vitor Roque siga a trilhar este caminho.