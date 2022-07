Warren Zaire-Emery: a joia do meio-campo que o PSG não pode perder

O meio-campista de 16 anos é visto como um dos melhores jovens talentos do mundo e está se cada vez mais perto de uma estreia profissional

É muito claro que o Paris Saint-Germain tem dificuldade em integrar joias de sua base ao time principal, mesmo tendo uma das melhores academias do futebol. Desde Presnel Kimpembe, uma cria do clube não conseguiu se estabelecer no Parc des Princes, de forma que jogadores como Kingsley Coman, Christopher Nkunku e Moussa Diaby precisaram deixar a capital francesa para prosperarem.

Mesmo assim, o PSG não para de produzir novos talentos. E um deles parece prestes a estourar para o mundo. Warren Zaire-Emery tornou-se um dos queridinhos dos olheiros durante a temporada 2021-22, com suas exibições dominantes no meio de campo tanto para o clube quanto na seleção.

Apesar de só fazer 16 anos em março, o Zaire-Emery foi uma estrela da equipe do PSG que emocionou os torcedores até as quartas de final da UEFA Youth League, antes de brilhar pela seleção da França que venceu a Eurocopa sub-17 em junho.

Mesmo jogando contra adversários que eram por vezes três ou quatro anos mais velhos do que ele, Zaire-Emery foi capaz de controlar partidas com suas atuações no meio-campo com relativa facilidade. Sua força física certamente ajudou nisso, mas foi sua habilidade técnica que realmente o destacou, e isso é algo que tem sido evidente desde muito cedo.

"Eu tinha ido a Trappes para um torneio com meu primo, e tinha levado Warren comigo", explicou Franck, pai do Zaire-Emery, à RMC Sport sobre os primeiros passos de seu filho no futebol. "Tinha uma bola vindo na minha direção, e eu cortei um passe de 30 jardas no ar em direção a Warren, que matou a bola em seu peito como se ele praticasse todos os dias. Eu e meu primo olhamos um para o outro e dissemos: 'Isso não é nada mal'".

Na verdade, o próprio Franck era um treinador. Ele trabalhava em uma equipe amadora no distrito parisiense de Seine-Saint-Denis, e deixava Warren participar dos treinamentos com frequência.

"Eu pedia aos jogadores adultos que fizessem exercícios e às vezes, quando eles não conseguiam fazer direito, eu pedia a Warren que lhes mostrasse o jeito certo, mesmo tendo apenas nove anos de idade!" ele lembrou.

Foi por volta dessa época que Zaire-Emery entrou para a base do PSG, e rapidamente foi colocado para jogar com time sub-11, uma vez que disputar com meninos de sua idade estava sendo muito fácil para ele.

"Sentimos que ele estar lá estava se tornando contraproducente para o time, porque quando a bola era perdida, Warren compensava tudo, reequilibrava tudo e os outros jogadores faziam menos esforço", disse Bafode Diakite, um dos primeiros treinadores do Zaire-Emery no PSG, à RMC. "Eu tive que lembrar aos outros jogadores que Warren não era o salvador".

E Zaire-Emery continuou a jogar acima de sua faixa etária durante seus sete anos no PSG, mas foi sua promoção para os sub-19 em 2021 que o fez com que ele realmente chamasse a atenção.

Suas atuações na Youth League foram algumas das melhores de qualquer meio-campista da competição. E seu momento de destaque provável veio quando ele saiu do banco de reservas, aos 55 minutos, com o PSG ia perdendo de 2 a 0, com um homem a menos em campo, no último jogo da fase de grupos, contra o Club Brugge.

Somente uma vitória garantiria a classificação para as oitavas de final, e Zaire-Emery mostrou a que veio. Ele marcou um gol e ajudou no outro enquanto oferecia cobertura defensiva e estabilidade ao meio-campo do PSG, uma coisa que antes estava faltando. Graças a ele, o jogo terminou 3 a 2 dois.

"Ele é destro, mas pode jogar com os dois pés. Tem um primeiro toque muito bom, que é um de seus principais atributos", disse um olheiro de um grande clube europeu à GOALEntão, o que vem agora? Zaire-Emery vai passar a pré-temporada treinando com a primeira equipe do PSG, e também foi convocado para viajar ao Japão com nomes como Lionel Messi e Kylian Mbappe para participar de amistosos do time.Além disso, considerando que ele já chamou atenção da equipe do novo treinador do PSG, Christophe Galtier, é possível que ele siga sendo parte do elenco durante a campanha 2022-23, mesmo que para isso tenha que parar de jogar na base.

Fora de campo, já começaram as especulações sobre o futuro de Zaire-Emery. O Bayern de Munique apareceu como um dos clubes que estariam interessados no jovem jogador, mas a troca de agentes deve mantê-lo no PSG para assinar seu primeiro contrato profissional nas próximas semanas.

Preocupado e empenhado com seu futuro, o meio-campista contratou um personal para manter sua forma e aprimorá-la durante as férias. "Conheço muitos jogadores jovens e, com sua idade, nunca vi um tão sério fora do campo", disse um parente do Zaire-Emery à GOAL. "Ele recebeu uma boa educação e é um verdadeiro trabalhador, com um estilo de vida impecável e um entendimento de como e quando ele precisa descansar".

Esse conhecimento será posto à prova à medida que as expectativas em torno de Zaire-Emery continuarem a crescer. E, mesmo sem garantias, é possível que ele comece a aparecer cada vez mais defendendo as cores do PSG.

Agora resta ao clube garantir que eles não o deixem escapar. Perder Zaire-Emery por falta de oportunidades em alguns anos seria um dos mais duros golpes que o PSG teria que enfrentar.