Riola Xhemaili: a jovem estrela da seleção suíça que cresceu idolatrando Cristiano Ronaldo

Com apenas 19 anos, a meio-campista do Freiburg foi convocada para a Euro deste ano

Quando Ana-Maria Crnogorcevic, bicampeã europeia com o Barcelona, sentou-se com a colega de seleção suíça Riola Xhemaili antes da Euro Feminina, a UEFA pediu que ela descrevesse como é ganhar grandes títulos para a jovem de 19 anos. “Você já não ganhou alguma coisa?” perguntou Crnogorcevic. "Ainda não", disse ela. "Ele virá, não se preocupe”, respondeu Crnogorcevic.

É fácil para a estrela do Barça estar tão confiante, pois o talento que sua companheira de equipe possui é realmente algo especial. Xhemaili está em seu primeiro grande torneio, como a atleta mais jovem da seleção suíça, um feito que vem após sua primeira temporada em uma das principais ligas da Europa, a Frauen-Bundesliga, com o Freiburg.

O mais notável, então, considerando os enormes 12 meses que ela teve em uma idade tão jovem, é que foi apenas oito anos atrás que Xhemaili começou a jogar futebol por um time. Não demorou muito para sua mudança do vôlei para o futebol valer a pena. Aos 15 anos, ela estreou pelo Basel e estava jogando nas equipes de base da Suíça. Na segunda metade do ano seguinte, ela usaria a braçadeira de capitã do seu clube e faria sua estreia na seleção principal.

“Tenho uma personalidade que pode lidar bem com a pressão das expectativas”, disse Xhemaili, que cita Cristiano Ronaldo como seu maior ídolo, em 2020, quando suas atuações estavam em alta. É parte da razão pela qual ela conseguiu atingir tantos marcos tão rapidamente.

Foi antes dessas façanhas de manchetes que Birgit Bauer, chefe do departamento de futebol feminino e feminino do Freiburg, a viu jogar pela primeira vez, em um jogo entre duas equipes juniores de Freiburg e Basel. A partir daí, ela sabia que tinha que assinar contrato com ela.

“Riola é extremamente segura com a bola”, diz Bauer à GOAL, lembrando as características que se destacaram para ela naquele dia. “Ela é uma técnica muito boa, lê muito bem o jogo.”

Xhemaili tinha 18 anos quando se mudou para a Alemanha. Juntar-se a um clube conhecido por seu trabalho com jovens jogadoras, desempenhando um papel importante nas carreiras de estrelas como Giulia Gwinn e Klara Buhl, parece o passo perfeito para ela.

“Vir da Suíça para a Alemanha não é tão fácil. A Bundesliga tem uma qualidade diferente. Isso também foi percebido. Teve dificuldades iniciais, mas sempre deu tudo. Ela se tornou muito valiosa para o nosso jogo”, diz Bauer. As estatísticas comprovam isso. No final da temporada, Xhemaili tinha seis assistências, mais do que qualquer jogadora do Freiburg, e marcou seu primeiro gol na divisão. Ela também havia se tornado uma presença constante no onze inicial da Suíça.

“Às vezes você tem que discipliná-la um pouco, mas é legal”, ri Coumba Sow, que foi a autora do primeiro gol da Suíça na Euro, quando perguntada como é jogar com a jovem no meio-campo. Xhemaili espera fazer sua estreia na competição no encontro contra a favorita Holanda. Quer ela entre em campo ou não, porém, a experiência que está tendo na Inglaterra será incrivelmente benéfica quando ela retornar à Alemanha para completar apenas sua segunda temporada fora de seu país de origem.

Lá, Xhemaili tem uma nova treinadora, Theresa Merk, que mal pode esperar para trabalhar com ela. Merk se junta ao Freiburg depois de passar um ano na Suíça ouvindo tudo sobre as habilidades do meio-campista, além de ter a chance de vê-la treinar e jogar com a seleção.

“Riola é uma jogadora bastante técnica, que tem seus maiores pontos fortes no jogo ofensivo”, diz Merk, descrevendo suas primeiras impressões da jovem de 19 anos para a GOAL. “Ela é capaz de criar situações perigosas para si mesma na área, mas também fazendo passes criativos para seus companheiros de equipe para que eles possam marcar.

“Sempre há a necessidade de meio-campistas criativas e ofensivas, que sempre querem ter a bola e saber o que fazer com ela. Queremos jogar esse tipo de futebol, então cobre muitos dos seus pontos fortes.”

Merk fala sobre essa habilidade com a bola novamente quando perguntada sobre o que a faz mais ansiosa para trabalhar com a adolescente, antes de acrescentar: “também é emocionante como ela é aberta para aprender coisas novas e lidar com um novo sistema e estilo de jogo.”

Mas há outra qualidade de Xhemaili que também deve ser notada, da qual Bauer acredita que também a torna importante. “Ela nunca está de mau humor, está sempre de bom humor e espalha essa alegria”, acredita ela.

De ser uma capitã adolescente no Basel a uma das jovens promessas mais aguardadas da Suíça, com todas essas características combinadas, não é de se impressionar que Xhemaili tenha se tornado uma atleta valiosa em cada time em que jogou até agora - e sem dúvida continuará sendo assim enquanto sua carreira promissora se desenrola.

