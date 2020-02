Odegaard empurra goela abaixo do Real Madrid: o futuro chegou

O jovem norueguês, emprestado pelos merengues à Real Sociedad, abriu caminho para eliminar da Copa do Rei o time que o contratou em 2015

Martín Odegaard abriu o placar para a , dentro do Santiago Bernabéu, em jogo válido pelas quartas de final. Quando foi substituído, o time basco vencia o por 3 a 1 e a torcida madridista, em meio à derrota, dedicou longos aplausos ao meia de 21 anos. Foi o único alento para os merengues nesta quinta-feira (06), na qual o revés por 4 a 3 perante os Txuri-urdin decretou a eliminação dos homens de Zidane.

Este alento tem explicação: Odegaard pertence ao Real Madrid. Assinou contrato em 2015, já fazendo história ao se tornar o primeiro de seu país a estabelecer vínculo oficial com a camisa merengue, que na ocasião comemorava ter vencido a concorrência com de Munique e na disputa pelo jovem que desde os 15 anos já defendia a seleção da Noruega.

Acontece que naquela época, e ao contrário do que vem acontecendo nos últimos anos, o Real Madrid não era conhecido por contratar atletas tão jovens. O movimento incomum gerou uma expectativa gigante em cima do garoto, que nem esteve perto de ser utilizado regularmente no time principal – disputou no total de sua carreira até aqui apenas dois jogos pelos Blancos, sendo um em 2015 e outro em 2016.

Por ter passado a maior parte de seu tempo na defendendo o Castilla, time B do Real Madrid, e pelos dois anos nada brilhantes emprestado ao Heerenveen, da , virou até motivo de piadas e ironias para gente que também consome o esporte para rir e provocar. Mas na última temporada, 2018-19, deu o salto definitivo no futebol profissional: pelo Vitesse, também da Holanda, fez 11 gols em 39 jogos.

O Real Madrid iniciou a atual temporada querendo contar com o norueguês no primeiro time, mas desta vez Odegaard tinha outros planos. Sabia que dificilmente teria chances disputando posição com gente como Modric, Kroos, Isco e outros. Preferiu encontrar um lugar onde teria mais minutos. E a Real Sociedad se beneficiou de contar com alguém que se transformou, desde então, em uma das sensações desta temporada na Espanha.

A comparação com os outros meio-campistas e meias do Real Madrid mostra Odegaard com grande protagonismo.

Pesquisamos junto à Opta Sports os números de Odegaard na comparação com os seguintes jogadores do Madrid: Isco, Hazard, Toni Kroos, Luka Modric, James Rodríguez e Fede Valverde – em teoria os que mais provavelmente brigariam por posição com o jovem. A surpresa é que o norueguês leva vantagem em quase todos os quesitos.

Odegaard é quem mais fez gols (6, incluindo aí o anotado sobre os merengues na ) e deu assistências (8), liderando também nos passes prévios às assistências (foram 3). Só não finalizou mais a gol do que Toni Kroos (13 a 20).

Será uma enorme surpresa se o norueguês não vestir a camisa merengue na próxima temporada. A sua aposta de buscar minutos de jogo se provou correta, assim como a do Real em buscá-lo junto ao Stromsgodset com tão pouca idade. O futuro chegou para Odegaard ser o que era desde 2015: jogador do Madrid.