Zidane ganha sobrevida no Real mesmo com vexame e queda para time da 3ª divisão

O clube segue respaldando o treinador mesmo após a derrota para o Alcoyano na Copa do Rei e alega que uma troca no meio da temporada seria prejudicial

A diretoria do segue confiando no trabalho de Zinedine Zidane, como apurou a Goal Espanha nesta quinta-feira (21). A pressão pela demissão do francês cresceu na última semana após a queda precoce em duas competições: Supercopa da e , derrota nesta último pelo Alcoyano, time da terceira divisão espanhola.

Por gratidão ao trabalho do treinador e seu "madridismo", não se cogita a queda de Zidane neste momento no clube merengue. A troca no comado do time não é bem vista no Santiago Bernabéu em um momento delicado na temporada.

As críticas ao trabalho de Zidane vão muito além da derrota de virada por 2 a 1 contra Alcoyano. Um ponto que sempre é questionado é a má gestão de jovens talentos, os chamados "Baby Galacticos". Todavia, Florentino Pérez só trocaria o comando do time se houvesse uma mudança inesperada nos acontecimentos, com novas derrotas doloridas.

Perguntado sobre a possibilidade de deixar o Real Madrid, Zidane não se mostrou preocupado. "Quando se perde sempre se fala nessas coisas, assumo a responsabilidade e passará o que tiver que passar. Estou tranquilo", disse.

Caso haja alguma mudança, um dos nomes favoritos seria o do ídolo Raúl, treinador do Real Madrid Castilla. Outra solução seria buscar um treinador fora do clube, embora não haja grandes nomes disponíveis no mercado atualmente.

Nos últimos cinco jogos o Real Madrid conseguiu apenas uma vitória. Para voltar a base fase que levou o time ao topo de (liderança perdida para o rival Atlético, que tem dois jogos a menos), o time merengue tem pela frente o Alavés, em casa, no próximo sábado (23). Uma vitória ajudaria o time a respirar novos ares para tentar embalar novamente.