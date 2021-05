Zidane deixa Real Madrid; quem são os favoritos para ser o novo técnico do clube?

Com a saída do treinador francês, a diretoria merengue vai atrás de opções para comandar a equipe; veja quem pode assumir o time

O Real Madrid confirmou a saída de Zinedine Zidane do comando da equipe nesta quinta-feira (27). O francês ainda tinha 12 meses de contrato, mas chegou a um acordo para deixar o clube já no fim da atual temporada.

Tricampeão da Liga dos Campeões como treinador do clube, Zidane encerra a sua segunda passagem sem o sucesso da primeira, conquistando apenas um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

Em comunicado, o Real Madrid agradeceu Zidane, um dos maiores ídolos do clube pelo trabalho como jogador e treinador.

“O Real Madrid anuncia que Zinedine Zidane decidiu dar por finalizada esta etapa como treinador do nosso clube. É tempo agora de respeitar a sua decisão e mostrar nosso agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e paixão em todos os esses anos, e pelo que representa a sua figura para o Real Madrid", diz o comunicado oficial do Real Madrid.

"Zidane é um dos grandes nomes do Real Madrid e a sua lenda vai mais longe do que ele foi como treinador e jogador do nosso clube. Ele sabe que está no coração do madridismo e que o Real Madrid será sempre a sua casa”.

Quem será o novo treinador do Real Madrid?

Rául González

Outro grande ídolo por sua passagem como jogador, o ex-atacante merengue é visto como uma solução caseira. Treinador do Real Madrid Castilla, fez uma grande temporada na filial merengue e pode seguir os passos de Zidane, que trilhou o mesmo caminho.

Jogador do Real Madrid por 16 anos, rejeitou uma proposta do Eintracht Frankfurt, como a Goal pode confirmar, pois espera a grande oportunidade de treinar a equipe principal. Se não agora, Rául eventualmente treinará a equipe que tanto ama.

Antonio Conte

O italiano quebrou a hegemonia da Juventus na Serie A TIM com a Inter de Milão campeã nesta temporada de 2020/21. A equipe conseguiu o título com várias rodadas de antecedência e exibiu um futebol não tão defensivo quanto se pressupõe de treinadores italianos. Mesmo com o título, encerrou sua passagem na equipe brigado com a diretoria.

Na bagagem, leva consigo experiências em outras equipes como a própria Juventus, o Chelsea e a seleção italiana. No entanto, segundo fontes consultadas pela Goal, Conte não tem 100% de confiança nos bastidores do clube merengue e dos líderes do vestiário.

Mauricio Pochettino

Ele nunca escondeu o desejo de treinar o Real Madrid e já foi especulado como substituto de Zidane em outras oportunidades. No entanto, o argentino tem contrato com o PSG e isso pode pesar contra. No entanto, seus primeiros meses em Paris não agradaram muito, sendo eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões e perdendo a hegemonia na Ligue 1.

A Goal apurou que hoje o argentino é o preferido nos bastidores do Santiago Bernabéu para substituir Zidane. Pochettino tem conversas agendadas com a diretoria do PSG e sabe que treinar o Real Madrid é uma das oportunidades de ouro que ele teria na carreira e ele não poderia desperdiçar o convite do clube.

Massimiliano Allegri

Se antes era a primeira opção, hoje é improvável que ele assine com o Real Madrid. Há algumas semanas, parecia certo que Allegri seria o novo treinador merengue, mas com a iminente saída de Andrea Pirlo da Juventus pode fazer com que o pentacampeão italiano volte à equipe de Turim.

Fontes consultadas pela Goal asseguram que Allegri já disse ao Real Madrid será fiel à Velha Senhora e voltará a Turim caso seja convidado.