Real Madrid tem Allegri como favorito para substituir Zidane; Raúl é plano B

O Real ofereceu um contrato por duas temporadas, com um salário de R$64,4 milhões anuais

As informações continuam continuam circulando sobre quem deve comandandar o Real na próxima temporada. Nesta terça (18), o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, amanheceu com uma capa garantindo que o Real fez uma oferta a Massimiliano Allegri por duas temporadas e uma terceira como extensão, com um salário de 10 milhões de euros anuais, cerca de R$64,4 milhões.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O jornal explica que, apesar das propostas que recebeu, o treinador italiano daria prioridade a possibilidade de ingressar no Real Madrid. Massimiliano voltou a ser considerado pelo clube espanhol, após rejeição uma em 2018, quando a diretoria tinha pensado nele devido a saída repentina de Zidane.

Em relação ao projeto, Allegri não teria feito muitas exigências aos dirigentes do time, de acordo com o jornal italiano. O clube e o treinador concordam que é necessário uma renovação no elenco, mas não uma renovação total. O clube merengue em todo o caso, nega a notícia.

Outro nome especulado para assumir o time é Raúl González, ídolo do clube. O ex-jogador tem seu nome aclamado pela torcida, nas últimas semanas a Goal Alemanha noticiou uma oferta do Eintracht Frankfurt ao treinador, embora o técnico tenha recusado a proposta.

Raúl González treinador do Real Castilla Foto: Real Madrid

O seu legado como ídolo e seu trabalho na base, preenchem ainda mais seu currículo. Com o Real Catilla, ele venceu a primeira Liga Juvenil da história do Real Madrid na temporada passada.

O atual treinador do Real Madrid, Zidane decidiu deixar o clube ao fim dessa temporada. O técnico tem seu nome especulado na Juventus, para substituir Pirlo.