Ansu Fati assume a 10 com gol no Barcelona: "não é pressão, é orgulho"

Jovem estrela do time catalão precisou de apenas 10 minutos em campo para balançar as redes em seu retorno ao futebol após 323 dias afastado

Depois de 11 meses afastado dos gramados, Ansu Fati voltou a vestir a camisa do Barcelona neste domingo (26). Mas foi um retorno mais que especial. A jovem promessa agora veste a lendária camisa 10 do time catalão, carregando um legado de Leo Messi, Ronaldinho, Rivaldo e tantos outros craques. Para coroar ainda mais tal volta, o garoto fez um belo gol para dar números finais à vitória do Barça por 3 a 0 contra o Levante.

O jovem começou a partida no banco de reservas após tanto tempo de inatividade. O novo camisa 10 entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo e precisou de apenas 10 minutos para vencer o goleiro Fernández, do Levante, com um forte chute de fora da área.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após o jogo, Fati agradeceu aos médicos que o trataram e ainda foi perguntado se há pressão por usar o número 10.

"Quero agradecer aos fisioterapeutas, médicos e fãs pelo apoio. Depois do gol, feliz em ajudar a equipe e feliz pela família que me ajudou nesses meses. Eles têm sido o grande apoio durante todos esses meses".

"Ter a '10' não é uma pressão para mim, usar este número é um orgulho. Agradeço aos capitães do time e ao clube por me darem esta oportunidade".

Os outros dois gols foram marcados pelos novos holandeses do clube catalão. Memphis Depay, de pênalti, e Luuk de Jong balançaram as redes adversárias antes do gol de Ansu Fati.

🎙 @ANSUFATI: "Estou muito feliz pela vitória e por voltar a jogar com os torcedores".



💙❤️ #ForçaBarça pic.twitter.com/tpCF8Ej31p — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) September 26, 2021

Com o novo camisa 10 ganhando minutos, a expectativa na Catalunha é sobre quando o jogador terá condições de iniciar uma partida como titular e atuar por mais tempo. Isso ainda não deve acontecer nesta quarta-feira (29), quando o Barça visita o Benfica, em jogo válido Liga dos Campeões. Após a derrota por 3 a 0 para o Bayern no primeiro jogo, uma vitória contra os benfiquistas é fundamental para os blaugranas.