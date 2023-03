Ypiranga x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste domingo (19), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

No Colosso da Lagoa, o Ypiranga recebe o Grêmio na tarde deste domingo (19), às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo o Premiere, no pay-per-view.

Quarto colocado da primeira fase com 18 pontos, o Ypiranga ganhou um combustível a mais para o duelo deste domingo. Isso porque o time de Erechim eliminou o RB Bragantino na Copa do Brasil e avançou à terceira fase da competição.

Já o Grêmio foi o líder, com 29 pontos, e está invicto em 2023. No estadual são nove vitórias e dois empates. Além disso, o Tricolor também avançou na Copa, após vencer o Ferroviário.

Prováveis escalações

Ypiranga: Caíque; Gedeilson, Islan, Windson e Patric; Clayton, Lorran, Mossoró e Matheuzinho; Erick e Bruno Baio. Técnico: Luizinho Vieira.

Grêmio: Adriel; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Bitello, Carballo, Pepê, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?