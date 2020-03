Pedrinho perto do Benfica: Corinthians confirma negociação e jogador será desfalque

Prestes a ir fazer exames em Portugal, o meia-atacante será desfalque no próximo jogo do Timão

Neste sábado, quando o Corinthians estiver entrando em campo diante do Novorizontino, tentando vencer para não se distanciar da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão, Pedrinho estará viajando para . Não, não é férias: o garoto estará em Lisboa para realizar exames médicos e assinar com o .

De acordo com o treinador Tiago Nunes, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (6), Pedrinho seria titular contra o .

"Nós sabíamos que tinha uma negociação em andamento com o Benfica, delicada, com variáveis. Eu contava com ele, seria titular, é um jogador importante para o . Iria brigar por posição, com certeza. Os seus últimos dias foram muito bons, em tudo, estava evoluindo. Faz falta, mas paciência. Temos outros jogadores." afirmou Tiago.

Em nota oficial, o Corinthians confirmou que esta seria a razão pela qual Pedrinho desfalcará a equipe.

Pedrinho está fora do jogo de amanhã (7) contra o Novorizontino. Saiba mais https://t.co/Vj06UjEh6y#VaiCorinthians pic.twitter.com/IJwZ3v2WVa — Corinthians (@Corinthians) March 6, 2020

O empresário do atleta também confirmou a negociação para o portal português A Bola. Assim, a tendência é que Pedrinho assine agora com o Benfica e se transfira ao clube no meio do ano, quando a janela de transferências for reaberta.

Tendo conquistados três Campeonatos Paulista - e um Brasileirão - pelo Corinthians, Pedrinho terá no 2020 a oportunidade de terminar sua passagem no clube sendo tetracampeão do estadual.