Como Corinthians e Botafogo evitaram imbróglio por contratação de Rony

Times acertaram bases salariais e tempo de vínculo com o atacante antes do Athletico, mas jurídico de ambos foi contra o negócio

O atacante Rony foi punido pela Fifa nesta segunda-feira (13) e terá de ficar quatro meses sem atuar pelo Palmeiras, além de pagar uma multa ao Albirex Niigata, clube japonês onde jogou em 2017. O temor por uma decisão dessa, aliás, já havia feito outros grandes clubes do futebol brasileiro desistirem da sua contratação.

O foi o primeiro a ter tudo certo com o jogador, que chegaria para ser uma opção de atacante pelos lados para a de 2018. O contrato por três anos teve bases acertadas e o técnico Fábio Carille já planejava o que fazer com o rápido ponta que traria ao elenco uma característica tão desejada para o seu esquema.

Consultado, porém, o departamento jurídico do clube disse que não valeria a pena o risco. Rony tinha uma liminar da Fifa para jogar, mas era acusado de abandono pelos japoneses, que tinham um contrato já acertado por três anos com o jogador. A alegação de Rony era que o período inicial de empréstimo por um ano havia terminado, liberando-o do vínculo.

Com a liminar da Fifa, ele também esteve muito perto de acertar com o . Na hora de passar pelo jurídico, porém, o argumento em favor do desligamento ficou fraco na avaliação também dos cariocas, fazendo com que o jogador só acertasse com o Furacão, já para o segundo semestre de 2018. Em Curitiba, ele se estabeleceria como um dos principais nomes do time de Tiago Nunes, campeão da , ao final daquele ano, e da Copa do , em 2019.

O clube paranaense, hoje punido sem poder contratar atletas em duas janelas de transferências, agora faz balanço dos prós e contras do jogador. Rony foi titular em dois títulos do clube (Copa Sul-Americana e ) e ainda rendeu 6 milhões de euros (R$ 28 milhões, à época) na negociação com o , no começo deste ano.

Rony, por sua vez, ainda tem de pagar uma multa de 1 milhão de euros (R$ 6 milhões na cotação atual) ao Niigata, acrescida de um juros de 5% mensal no período estipulado. Vale lembrar que ainda cabe recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), o que deve adiar a definição sobre pagamento e punição a todos os envolvidos.