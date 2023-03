XV de Piracicaba x Portuguesa Santista ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal das quartas do Paulistão Série A2

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

O XV de Piracicaba recebe a Portuguesa Santista na noite desta quarta-feira (22), em Piracicaba, a partir das 20h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Paulistão A2. A partida terá transmissão ao vivo do canal Futebol Paulista no Youtube, na internet.

Em casa, o XV de Piracicaba tem a vantagem do empate, após vencer a partida de ida por 2 a 1. Já a Portuguesa Santista precisa reverter o placar e ganhar por dois gols de diferença para conquistar a classificação direta, ou por um para levar a decisão à disputa de pênaltis.

Prováveis escalações

XV de Piracicaba: Alan, Weriton, João Victor, Ian, Erick, Samuel, Anderson, Vitor, Lucas, Guilherme e Artur.

Portuguesa Santista: Leandro, Lucas, Paulo, Lucas Castilho, Raimundo, Caio, Danilo, Juda, Caio, Carlos e Diogo Carlos.

Desfalques

XV de Piracicaba

Matheus Augusto está suspenso.

Portuguesa Santista

Não há desfalques confirmados.

Quando é?