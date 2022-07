XV de Piracicaba x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão Sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (6), pela segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20 ; veja como acompanhar na internet

XV de Piracicaba e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira (6), no Estádio Barão da Serra Negra, a partir das 15h (de Brasília), pela rodada de estreia da segunda fase do Paulistão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sport, na internet.

A Macaca encerrou na liderança do Grupo 7, com 23 pontos (sete vitórias, dois empates e uma derrota). Na última rodada, venceu o Guaçuanu por 2 a 0.

Do outro lado, o XV de Piracicaba ficou na terceira posição do Grupo 5, com 18 pontos, somando seis vitórias e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Possível escalação da Ponte Preta: Ferrari; Anthony, Euller, Douglas Mendes; Diogo Ribeiro, Diego Lazaretti, Pedro Augusto, Mauricio; Eliel Chrytian, Nicolas Silva, Matheus Alisson.

Possível escalação do XV de Piracicaba: Michel; Luiz Polo, Renan Brocca, Vitor Wallacy; Guilherme Gama, Serginho, Enzo, Iago, Mika; Eric, Diego Lanzarini.

Desfalques da partida

Ponte Preta:

sem desfalques confirmados.

XV de Piracicaba:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO XV de Piracicaba x Ponte Preta DATA Quarta-feira, 6 de julho de 2022 LOCAL Estádio Barão da Serra Negra - Piracicaba, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Mogi Mirim 2 x 1 Ponte Preta Paulista Sub-20 22 de junho de 2022 Ponte Preta 2 x 0 Guaçuanu Paulista Sub-20 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Osasco Paulista Sub-20 13 de julho de 2022 15h (de Brasília) Ituano x Ponte Preta Paulista Sub-20 20 de julho de 2022 15h (de Brasília)

XV de Piracicaba

JOGO CAMPEONATO DATA XV de Piracicaba 0 x 3 Capivariano Paulista Sub-20 25 de junho de 2022 Independente 0 x 7 XV de Piracicaba Paulista Sub-20 29 de junho de 2022

Próximas partidas