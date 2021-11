XP 'garante' Cruzeiro em salário de R$ 150 mil a Alexandre Mattos

O diretor de futebol Alexandre Mattos conversa com Pedro Mesquita, um dos líderes da XP Investimentos, sobre o possível retorno ao Cruzeiro no próximo ano. O empresário é quem tenta convencer o dirigente a trabalhar novamente na Toca da Raposa II. No bate-papo ocorrido neste mês, ele apresentou garantias para o pagamento de salários de R$ 150 mil por mês ao executivo em caso de volta ao clube, conforme apurado pela GOAL.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de viajar aos Estados Unidos para se reunir com o dirigente com autorização do presidente Sérgio Santos Rodrigues, o empresário Pedro Mesquita apresentou uma proposta financeira a Mattos. A ideia é pagar salários de R$ 150 mil por mês ao executivo em uma possível volta. O valor será garantido pela XP Investimentos.

A corretora, responsável por buscar parceiros para a transformação do Cruzeiro em clube-empresa por meio do projeto de SAF (Sociedade Anônima do Futebol), vê Mattos como um profissional importante para o processo de recuperação de credibilidade do clube. O dirigente teria a incumbência de liderar o departamento de futebol, inclusive mantendo contato com agentes ligados ao mercado da bola.

A ideia é que o diretor seja o responsável por conduzir o esporte ao lado do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ambos, no entanto, aguardam a transformação do clube em SAF e a garantia de recursos para a próxima temporada, o que poderia amenizar as dívidas e ainda acarretar na injeção de uma receita de R$ 500 milhões.

Mais artigos abaixo

A maior preocupação de Mattos em uma eventual volta ao Cruzeiro, de acordo com membros da atual gestão do clube, é a manutenção da folha salarial em dia e o fim da punição de transfer ban (impedimento de registro de novos atletas) na Fifa.

Mattos é tratado como um nome importante na história do Cruzeiro. Ele passou pelo clube entre 2012 e 2014. No período, foi bicampeão brasileiro e conquistou o Campeonato Mineiro. Posteriormente, trabalhou no Palmeiras e no Atlético-MG.

Além do Cruzeiro, o Boston City, dos Estados Unidos, tem interesse na contratação de Alexandre Mattos. O clube norte-americano joga a NPSL (National Premier Soccer League), quarta divisão do futebol local.