Cruzeiro: reunião do Conselho Deliberativo vai discutir projeto de clube-empresa

O Conselho Deliberativo votará no dia 02 de agosto a aprovação ou não do projeto

Em meio à maior crise da sua história e rombo financeiro estimado em R$ 900 milhões, o Cruzeiro marcou uma reunião importante para o futuro do clube. O Conselho Deliberativo votará no dia 02 de agosto a aprovação ou não do projeto para transformação em clube-empresa. A intenção dos atuais dirigentes é transformar em Sociedade Anônima e pode ser a forma de resgatar o prestígio institucional do clube, já que o time mineiro sempre foi conhecido por ter uma administração segura. Porém, o cenário mudou desde 2019. A gestão do ex-presidente Wágner Pires de Sá é alvo de investigações da Polícia e do Ministério Público.



O edital diz que o Cruzeiro “será o detentor de 100% do capital social, integralizando mediante à transferência de seus ativos, tais como nome, marca, símbolos, direitos desportivos e de propriedade intelectual, excluído o patrimônio constituído pelos imóveis do Clube".

Um outro trecho do documento ainda informa que será permitida uma alienação de 49% do capital social “a eventuais investidores fundamentada em avaliação de mercado realizada por empresa multinacional especialmente contratada para esse fim com estatuto da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF)".



Clube defende Projeto de Lei

O Projeto de Lei 5516/2019 que trata da criação de clube-empresa no Brasil nos moldes da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. A ideia é defendida pelo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues.

“Eu acho que sou um dos maiores defensores dessa bandeira do Projeto de Lei no Senado. O nosso desafio junto a Ernest & Young é que o Cruzeiro seja a primeira SAF do futebol do Brasil. E internamente vamos deixar tudo encaminhado. Tanto que já falamos com alguns investidores ano passado quando viajei nesse intuito de abrir portas. Já estamos com mais rodadas de apresentação do clube marcadas”, garantiu o presidente.

Em live da TV Senado, no mês de maio, o presidente do Cruzeiro explicou como será o modelo do clube mineiro e destacou que a gestão do futebol será separada do clube social.

“Vamos ter dois CNPJs. Permanece o clube, inclusive com outros esportes – o Cruzeiro tem o vôlei muito forte, que vai continuar associado ao clube –, e a S.A. do Futebol vai tratar só de futebol”, pontuou.

O presidente Sérgio Santos Rodrigues também disse que o clube busca um investidor estrangeiro com experiência no futebol.

“O modelo que o Cruzeiro busca é um pouco diferente. A associação civil existente hoje no clube será sócia na S.A. do Futebol. Queremos um investidor internacional que tenha experiência também no ramo do futebol. É isso que queremos. Não queremos apenas um fundo de investimento, mas alguém que agregue com know-how”, contou.



Reunião com outros empresários



No mês passado foi realizada na Sede Administrativa do Cruzeiro uma primeira reunião da presidência celeste e do Conselho Deliberativo com grandes empresários cruzeirenses. O assunto sobre a formatação do clube-empresa foi debatido e já vem sendo tratado abertamente no clube desde o fim de 2020, com coordenação de Sandro Gonzalez, responsável pelo Comitê de Gestão Estratégica do Cruzeiro - CEO da Transpes, uma das maiores empresas do ramo de logística e transporte de cargas especiais do país.

O primeiro encontro dos empresários contou com as presenças de Emílio Brandi (Grupo Nova Safra), Paulo Henrique Pentagna Guimarães (Banco BS2), Ícaro Vilar (Cartão de Todos) e Clésio Andrade, ex-presidente da Confederação Nacional do Transporte, e dos conselhos do Sest e Senat.

Outro encontro do presidente celeste foi com o empresário Aquiles Diniz, conselheiro nato do Cruzeiro e investidor no mercado imobiliário.



Os empresários vão fazer parte de um grupo de discussão permanente e podem auxiliar na captação, governança e demais diretrizes. Representantes da EY e da Alvarez & Marsal, empresas que auxiliam o Cruzeiro na montagem e de debates do projeto, participaram das discussões.