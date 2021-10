Cruzeiro estima até R$ 500 milhões iniciais após transformação em clube-empresa

Diretoria trabalha com o intuito de transformar a Raposa em SAF já no fim deste ano, e investimentos iniciais para aliviar enorme dívida

O Cruzeiro se prepara para a transformação em clube-empresa a partir de 2022. A ideia do presidente Sérgio Santos Rodrigues é a mudança para o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O dirigente, inclusive, planeja a entrada de cerca de R$ 500 milhões em investimentos nos cofres do clube logo nos primeiros meses da mudança. O clube não vai se pronunciar oficialmente sobre o assunto.

A Goal apurou que o Cruzeiro ainda não fechou com investidores para a sua transformação em clube-empresa nos moldes definidos pelo Congresso Nacional. Entretanto, a diretoria estima que um acordo renderá até meio bilhão de reais aos cofres do clube logo nos primeiros meses.

O mandatário Sérgio Santos Rodrigues autorizou a corretora XP Investimentos a negociar em nome da Raposa. A empresa tem conversas com investidores do exterior a fim de angariar recursos para a transformação completa do clube em empresa ainda no primeiro trimestre de 2022. As negociações são com empresários árabes e norte-americanos.

A possibilidade de faturar R$ 500 milhões anima o clube nos bastidores. Hoje, a dívida total é de cerca de R$ 800 milhões, conforme apurado pela reportagem - e já chegou a ter números ainda mais alarmantes. A diretoria espera um acordo para amenizar a grave situação econômica do clube, que levou até mesmo atletas a entrarem em greve recentemente, pelo atraso no pagamento de salários.

Em entrevista à TV Globo, o presidente cruzeirense falou sobre o assunto e disse que já está preparando o clube para a chegada de um investidor estrangeiro.

"Estamos com tudo redondo, estávamos esperando derrubar os vetos da parte tributária que era essencial que fossem derrubados e agora a gente já caminha para registrar o estatuto social da SAF, ainda que não tenha investidor, mas para pular já essa burocracia para que tudo esteja OK para quando o investidor chegar", declarou.

"A nossa grande meta é em dezembro já fazer essa transferência até porque, por fins até por disputa de competição, tem que esperar acabar o que a gente está disputando para poder transferir os contratos de trabalho", acrescentou.