Xavi: Yamal é uma bênção para a Espanha... e esse é meu próximo objetivo como técnico

O astro e ex-técnico do Barcelona, Xavi Hernández, elogiou seu ex-jogador, o jovem Lamine Yamal, descrevendo-o como “o jogador decisivo e que muda as regras do jogo na seleção espanhola” e de “uma dádiva” para a seleção, em entrevista concedida à Rádio Nacional da Espanha antes do início da final da Copa do Mundo contra a Argentina, no próximo domingo.

Xavi relembrou os bastidores da descoberta do jovem talento, afirmando, segundo o jornal espanhol “Marca”: “Acompanhamos Lamine quando ele tinha 15 anos; na época, o clube passava por uma crise financeira sufocante que nos obrigou a investir nos talentos da academia (La Masia). Vimos, desde o primeiro momento, que Lamine tinha algo diferente, e, a partir daquele instante, o promovemos para a equipe principal; quando percebemos que ele estava pronto — o que ficou evidente desde o primeiro dia —, o colocamos como titular; Ele entende tudo em campo e sempre toma a decisão certa; é uma dádiva e o jogador decisivo que a Espanha possui, e tem todos os ingredientes para se tornar o melhor jogador do mundo”.

Os elogios de Xavi não se limitaram apenas a Yamal, mas se estenderam ao restante dos jovens companheiros do time catalão, e ele acrescentou: “Yamal é um gênio, e talvez a história do futebol espanhol nunca tenha visto um jogador tão decisivo e influente como ele nessa idade. E vejam também Pau Kubarsi e o nível impressionante que ele vem apresentando; embora eu lamente que Fermin López não tenha participado mais, temos Pedri; estamos diante de uma geração excepcional no Barcelona e na seleção, que continuará em campo pelos próximos 10 ou 15 anos, e tenho muito orgulho deles, pois os vimos crescer e amadurecer durante o período em que assumimos a direção técnica do Barça”.

Sobre a análise técnica da trajetória da seleção “La Roja” e sua classificação para a final após derrotar a França por 2 a 0 na semifinal, o campeão da Copa do Mundo de 2010 comentou: “Acho que o confronto contra a França foi o melhor jogo da Espanha neste Mundial; foi como um poema de amor ao futebol. Há anos não via uma equipe com essa solidez e esse equilíbrio perfeito entre defesa e ataque, especialmente diante de um adversário do porte da França, que era a equipe mais forte naquela fase.”

Xavi concluiu sua fala expressando grande otimismo quanto à capacidade da geração atual de repetir a conquista histórica da Copa do Mundo da África do Sul, afirmando: “O momento atual é perfeito, e o técnico e os jogadores formam uma combinação maravilhosa. Eles conseguiram construir uma grande equipe em todos os níveis, longe de conflitos de ego individual, o que me lembra muito a nossa seleção espanhola campeã em 2010; por isso, estou extremamente otimista de que a história se repetirá mais uma vez”.

O técnico espanhol também falou sobre sua relação com a lenda argentina e capitão do adversário da Espanha na final, Lionel Messi, dizendo: “Considero Messi, antes de tudo, um amigo, e temos uma relação pessoal excelente. Além disso, não há palavras que o descrevam; tanto que sempre digo a ele: ‘Não sei mais o que dizer para você!’. Ficamos sem palavras diante de alguém que tem toda a humildade para continuar jogando; Messi é um verdadeiro monstro competitivo, fez um trabalho incrível e liderou sua equipe espiritualmente de forma impressionante”.

No final da entrevista, o ex-técnico do Barcelona revelou uma surpresa sobre seu próximo passo na carreira de treinador, anunciando seu desejo de comandar uma seleção nacional, explicando: “Treiná-la seleção nacional seria uma opção muito adequada para mim e para minha família; trabalhar com clubes não me permitiria passar tempo suficiente com minha família e meus filhos pequenos. Digo isso com toda a franqueza: um passo como esse seria perfeito para mim, e tenho um grande desejo e paixão por viver a experiência de treinar e participar de grandes competições, como a Copa do Mundo, a Eurocopa, a Copa Africana das Nações ou a Copa da Ásia.”