Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Depois de vencer o Dínamo de Kiev na fase de grupos da Champions League, o Barcelona enfrenta o Celta de Vigo neste sábado (6), no Balaídos, às 12h15 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo no Star+, por streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Celta de Vigo x Barcelona DATA Sábado, 6 de novembro de 2021 LOCAL Balaídos - Vigo, ESP HORÁRIO 12h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Culés tentam se recuperar na La Liga / Foto: Getty Images

O Star+, por streaming, é o canal que vai passar o jogo deste sábado (6). Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Dínamo de Kiev na Champions League, o Barcelona busca a recuperação no Campeonato Espanhol depois de duas derrotas e um empate.

A equipe catalã não terá Ousmane Dembele, com problema no tendão da coxa, e Sergino Dest, com problema na costas, assim como Sergio Aguero, Martin Braithwaite, Pedri e Gerard Piqué.

Por outro lado, Philippe Coutinho é uma opção para começar no ataque ao lado de Fati e Memphis Depay.

Já o Celta de Vigo, com 11 pontos, vem de uma vitória e um empate.

A equipe não terá Brais Mendez, suspenso. Nolito deve retornar ao time titular, com Fran Beltran atuando como o 10.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, R Araujo, Garcia, Alba; F de Jong, Busquets, Gavi; Coutinho, Memphis, Fati.

Provável escalação do Celta de Vigo: Dituro; Mallo, Murillo, N Araujo, Galan; Tapia; Suarez, Beltran, Nolito; Solari, Aspas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 1 Alavés La Liga 30 de outubro de 2021 Dínamo de Kiev 0 x 1 Barcelona Champions League 2 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Espanyol La Liga 20 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Barcelona x Benfica Champions League 23 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

CELTA DE VIGO

JOGO CAMPEONATO DATA Celta de Vigo 0 x 2 Real Sociedad La Liga 28 de outubro de 2021 Rayo Vallecano 0 x 0 Celta de Vigo La Liga 1 de novembro de 2021

Próximas partidas