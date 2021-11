Messi não "jogaria de graça" no Barcelona e rebate fala de Laporta

O seis vezes Bola de Ouro respondeu ao atual presidente do Barça sobre sua fala: "esperava que ele pedisse para jogar sem salário"

Messi admite ter ficado um tanto magoado com os dizeres do presidente do Barcelona , Joan Laporta, o qual comentou que o argentino deveria ter dito que "jogaria de graça" pelo clube catalão.

Aos 34 anos, o atleta acabou trocando de clube e deixou de ser um dos jogadores que atua por apenas um escudo em seu peito, indo à França para jogar pelo PSG.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Segundo Laporta, vinha à sua cabeça de que Messi diria a ele que atuaria sem receber sálario pelo clube, antes de viajar para Paris: "Eu esperava que Messi mudasse de ideia e dissesse que jogaria de graça. Eu teria gostado disso e teria sido a favor. É do meu entendimento que La Liga teria aceito. Mas não podemos pedir a um jogador da estatura de Messi que faça algo assim", relatou ao RAC1 em outubro.

Em resposta ao presidente, Messi comentou que, a ele, nunca havia sido dito nada sobre jogar sem receber salários, portanto a fala de Laporta teria saído um pouco do contexto e deixando o argentino como o "egoísta" da história: "A verdade é que, como expliquei na minha saída, fiz todo o possível para ficar, nunca em momento algum me pediram para jogar de graça", disse ao jornal Sport . "Foi pedido que cortasse o meu salário em 50% e o fiz sem qualquer problema. Estavamos em posição de ajudar ainda mais o clube. Meu desejo e da minha família era de ficar em Barcelona."

"Ninguém me pediu para jogar de graça, mas, ao mesmo tempo, me parece que as palavras do presidente estão deslocadas. Me magoa porque penso que ele não precisa dizer isso, é como tirar sua culpa a bola e não assumir as consequências, ou tomar conhecimento das coisas. Isto faz as pessoas pensar ou gera um tipo de dúvida que eu penso que não mereço".

O jogador também relatou suas expectativas para a Bola de Ouro de 2021: "Se eu for honesto, acho que não (venceria o título). O meu maior prémio foi o que consegui alcançar com a seleção argentina. Depois de ter lutado e lutado tanto por esse feito, foi o melhor por todo o seu custo. Se a Bola de Ouro chegasse, seria extraordinário pelo que significaria ganhar mais uma. A sétima seria uma loucura. Se não, nada acontece. Eu já atingi um dos meus grandes objetivos".