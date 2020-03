Xavi sinaliza retorno ao Barcelona e mira na contratação de Neymar

O ex-capitão e atual treinador do Al Saad explica o motivo de ter rejeitado a oferta de retorno do clube catalão e como deve ser seu projeto

Atual treinador do Al-Sadd e ex-jogador do , Xavi Hernández concedeu uma entrevista a 'La Vanguardia' e, além de falar sobre seu futuro, sinalizou um possível retorno de Neymar ao Camp Nou.

"Estou certo de que quero voltar ao Barça, é uma ideia que me entusiasma. Agora que me vejo treinando, creio que posso ensinar coisas aos jogadores. Mas deixei bem claro ao Barcelona que me vejo num projeto que começa do zero, no qual a tomada de decisões tem de ser minha", apontou.

"Iria contratar atacantes, como Neymar – não sei se encaixaria pela questão social, mas futebolisticamente não tenho dúvidas de que seria uma contratação espetacular. O Barça já joga bem pelo meio, mas faltam atacantes como os que o tem", completou.

O ex-capitão ainda falou sobre o atual elenco do Barça e citou nomes que escalaria como titulares.

"O grupo me parece extraordinário. Começando pelo goleiro, que é o melhor do mundo; Jordi Alba que, para mim, é o melhor lateral-esquerdo do mundo; Piqué, o melhor zagueiro do mundo; Busquets, o melhor volante do mundo, e Messi, o melhor jogador do mundo. Se você soma esse com Suárez, De Jong e Arthur, me parece um time para triunfar por mais dez anos no Barça", concluiu.

Barcelona mira novamente em Neymar

De acordo com o Mundo Deportivo, o clube catalão quer revitalizar seu elenco na próxima temporada. Por esse motivo, o brasileiro é visto como um dos alvos principais.

Neymar também segue dando sinais que deseja retornar ao Camp Nou. Muitos de seus ex-companheiros de equipe, como Messi, desejam a volta do craque.