Xavi revela o teor da mensagem que enviou a Messi após eliminação na Champions

A eliminação do PSG na Liga dos Campeões rendeu muitas críticas a praticamente todo o elenco da equipe, e nem mesmo Lionel Messi conseguiu sair ileso. Durante a vitória por 3 a 0 diante do Bordeaux, neste domingo, os jogadores, inclusive o argentino, foram vaiados pela torcida, algo que certamente não aconteceu com frequência na carreira do camisa 30. Por conta disso, Xavi, hoje treinador do Barcelona, enviou uma mensagem de apoio ao craque do Paris.

Como não é novidade para ninguém, Xavi foi companheiro de Messi durante muitos anos na equipe culé, conquistando diversos títulos e a glória eterna do futebol. Pelos muitos anos de parceria e amizade, o comandante Blaugrana se solidarizou com o momento difícil vivido pelo argentino.

"Tenho uma relação amistosa com Messi e estamos conversando. Eu mandei uma mensagem para ele para encorajá-lo depois do jogo. Foi um duelo que mudou em 20 ou 25 minutos em que o Real Madrid teve fé e desejo e virou o placar em uma partida muito difícil”, disse.

Getty

Além da eliminação precoce, o modo como o resultado foi construído frustrou ainda mais os torcedores. O PSG chegou a ter vantagem de 2 a 0 no placar agregado, mas levou a virada com três gols de Benzema, dois deles em um intervalo de dois minutos.

“Quando você diminui um pouco a intensidade, o rival acaba atropelando você. Acho que foi isso que aconteceu naquele jogo e é por isso que o Real Madrid conseguiu se classificar. Um momento ruim o condena à Liga dos Campeões”, acrescentou.

Além de Xavi, outros nomes como Luis Suárez e o treinador Mauricio Pochettino também saíram em defesa de Lionel Messi após as vaias deste domingo. Mas o fato é que, diante da expectativa construída em torno da equipe e da contratação do argentino, vai ser difícil fazer com que a torcida esqueça o que aconteceu no Santiago Bernabéu.