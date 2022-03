Pochettino vê injustiça em vaias a Messi e Neymar e fala em 'raiva compartilhada'

As vaias a Messi e Neymar marcaram o reencontro do PSG com a sua torcida, neste domingo (13), em vitória sobre o Bordeaux por 3 a 0, pela Ligue 1. E o técnico Mauricio Pochettino saiu em defesa de seus comandados.

Irritados com a equipe após a eliminação para o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League, os torcedores parisienses não deixaram de criticar suas estrelas - o único poupado do trio de ataque foi Mbappé.

"Para mim é injusto. Todos nós merecemos essa raiva dos torcedores, não é justo só com Messi e Neymar", disse Pochettino em entrevista coletiva após o jogo.

Esse é o clima do reencontro do PSG com sua torcida.



Mbappé é o único que teve apoio. Neymar e Messi são muito vaiados quando tocam na bola. pic.twitter.com/0mmoJslmkB — ⚽ (@DoentesPFutebol) March 13, 2022

"Todos nós fomos afetados. Nós entendemos a decepção e a frustração. Passamos por isso juntos, como um time. Temos que assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Compartilhamos desse desapontamento", completou.

A cada toque que deram na bola, Messi e Neymar receberam vaias. De acordo com o treinador, a dupla sentiu o peso das críticas.

"O time respondeu bem, com um comportamento profissional. Absorvi esse contexto com tristeza. Ninguém gosta desse ambiente. Acredito que todos que amam o PSG compartilham desse sentimento, junto com a dor da eliminação. Estou triste por isso e também pelo o que passamos hoje", afirmou.

O cenário no Parque dos Príncipes fez com que alguns ex-companheiros de Neymar e Messi, como Suárez, saísse em defesa da dupla.

Na saída do estádio, Kimpembe deu entrevista ao Canal + e disse entender a insatisfação parisiense.

"Todos nós estamos em falta, não há um mais do que outro. Somos um time, e estamos todos juntos, nos bons e maus momentos. É hora de mostrar que temos caráter e que somos uma equipe, ao ficarmos unidos e fortes quando é difícil. É hora de levantar a cabeça e mostrar que somos fortes. Entendemos o desapontamento da torcida, sua raiva".