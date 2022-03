Luis Suárez defende Neymar e Messi após vaias recebidas: 'Futebol sem memória'

Ex-companheiro de Neymar e Messi, Luis Suarez saiu em defesa da dupla que ouviu muitas vaias durante a vitória do PSG sobre o Bordeaux, neste domingo (13), pelo Campeonato Francês.

Os protestos começaram antes do início do primeiro tempo e foram até depois do apito final. A situação repercutiu bastante no meio do futebol e Suarez foi às redes sociais apoiar a dupla com quem fez um trio histórico nos tempos de Barcelona.

"Como sempre, o futebol sem memória. Sempre com vocês! Amo muito vocês" publicou o uruguaio como legenda de uma foto em que aparece ao lado de Neymar e Messi.

Luis Suarez postou um story com uma mensagem de apoio a Messi e Neymar. pic.twitter.com/ZG1fpHoj8d — Mundo da Bola (@mundodabola) March 13, 2022

Cesc Fàbregas também demonstrou apoio aos dois atletas sul-americanos. O meio-campista, que atualmente defende o Monaco, usou uma de suas redes sociais para apoiar Neymar e Messi.

"O futebol não tem memória... É uma pena. Sempre com vocês meus irmãos".

Quase todo o time do PSG ouviu vaias no Parque dos Príncipais, um dos poucos jogadores poupados foi Mbappé. Além das vaias, os torcedores pediram a saída do presidente Nasser Al-Khelaïfi, do diretor de futebol Leonardo e do técnico Mauricio Pochettino