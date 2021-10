Xavi está a caminho do Barcelona para ser novo técnico do time

Joan Laporta, presidente do clube, já contatou Xavi Hernández, que está disposto a assumir o cargo de técnico do Barcelona

Com a demissão de Ronald Koeman do comando técnico da equipe, após a derrota por 1 a 0 para o Rayo Vallecano, o Barcelona já agiliza o acerto para fechar ter Xavi Hernández como seu novo treinador. Ídolo do clube e atualmente no Al Sadd, do Qatar, o ex meio-campista é o nome preferido da diretoria para substituir o técnico holandês.

Além disso, como apurou a Goal , a diretoria do Barcelona já entrou em contato com Xavi para oferecer a ele o cargo de treinador da equipe, e a resposta positiva já foi dada ao clube espanhol.

O ex-jogador está disposto a assumir o cargo imediatamente e voltar à Catalunha. No entanto, Xavi, que recentemente renovou seu contrato com seu clube qatari, tem uma multa rescisória em seu contrato, mas que não deve ser um problema para fechar com o Barça.

A diretoria do Barça deve, agora, negociar a rescisão de Xavi com o Al-Sadd, para que ele possa viajar a Barcelona o mais rápido possível. Os dirigentes trabalham com a ideia de ter o novo treinador até a próxima terça-feira (2), quando o Barça enfrenta o Dínamo de Kiev, na Liga dos Campeões.

(Foto: Getty Images)

Ronald Koeman deixa o Barcelona no meio da tabela do Campeonato Espanhol, com 15 pontos - sendo apenas quatro vitórias, números que só se comparam à era que antecedeu a chegada de Ronaldinho no Camp Nou. No geral, o holandês comandou a equipe em 67 partidas, conquistando 40 vitórias, 11 empates e 16 derrotas - vencendo um título da Copa do Rei.

Conforme apurou a Goal, Koeman, com a derrota, apenas antecipou a decisão tomada há dias pelo presidente Joan Laporta, que perdeu a paciência com o treinador após um novo revés.

Xavi, ex-meio-campista e ídolo do clube, nunca escondeu a vontade de treinar o Barça um dia, e agora, está muito próximo deste feito.