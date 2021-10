Com a demissão de Koeman, quem pode ser o novo técnico do Barcelona?

O presidente Joan Laporta finalmente decidiu agir após a derrota do clube catalão diante do Rayo Vallecano

Ronald Koeman não é mais o treinador do Barcelona. O holandês não aguentou à derrota por 1 a 0 para o Rayo Vallecano, nesta quarta-feira (27), em jogo válido pela 11ª rodada da La Liga, e acabou demitido no mesmo dias.

Segundo informações da Goal, a derrota no Estádio de Vallecas gerou indignação profunda na diretoria do clube. Mesmo assim, a opção pela saída do treinador já estava decidida a algumas semanas. Quem o sustentava no cargo era o presidente Joan Laporta. Com a derrota nesta quarta-feira, porém, sua paciência se esgotou.

A decisão teria vindo justamente de Laporta. Dentro do clube, já imaginava-se que o ex-zagueiro não aguentaria mais um tropeço no Campeonato Espanhol. O Barcelona, afinal de contas, vive o seu pior início de temporada na Espanha desde 2002/03.

El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2021

Koeman deixa o Camp Nou com 67 partidas. O ídolo do clube completou 40 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, além de ter conquistado o título da Copa do Rey em 2020/21. O holandês até teve um começo promissor, mas não resistiu à saída de Messi e aos resultados ruins no início desta temporada, tanto na La Liga, quanto na Liga dos Campeões.

Agora, o Barça busca um novo treinador.

Quem será o novo técnico do Barcelona?

Por mais que o Barcelona tenha demitido Koeman só nesta quarta-feira (27), já tinha um nome em mente para substituí-lo a algum tempo. Um velho conhecido da torcida: ninguém menos do que Xavi Hernández.

O ex-meio-campista, atualmente no Al-Sadd, nunca escondeu a vontade de treinar o Barça. Fontes afirmam que o cargo já teria sido entregue ao ídolo, que tende a aceitar a proposta. Apenas uma cláusula de saída no Al-Sadd separaria Xavi de seu tão esperado retorno ao Camp Nou.