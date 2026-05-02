Wouter Bouwman logo após o jogo entre Ajax e PSV: “Ele vai deixar o clube”

O Ajax e o PSV empataram em 2 a 2 na noite de sábado, em uma partida emocionante, na qual a fase final foi especialmente espetacular. O reserva Myron Boadu parecia ser o herói da partida ao marcar o 1 a 2, mas, já nos acréscimos, tudo deu errado para os de Eindhoven. Após o jogo, o atacante conversou abertamente com Hans Kraay Júnior sobre seu gol e sua situação.

Para Boadu – que assinou contrato de um ano com o PSV no verão passado –, o gol foi um alívio após um período difícil sem marcar. Quando questionado sobre como é a vida de um atacante que não marca gols, ele é sincero: “Chata, sim, muito chata. Estou apenas esperando minha chance, mas, no fim das contas, quando você é um atacante do PSV, espera-se que marque gols. Mesmo que eu não tenha muitos minutos em campo.”

O atacante afirma que consegue lidar razoavelmente bem com essa pressão fora de campo. “Quando saio de campo, esqueço isso rapidamente. Tenho uma namorada legal em casa. Meus pais são ótimos, então esqueço isso rapidinho.”

Boadu está chateado com a perda de pontos no final da partida em Amsterdã. “Claro que estou com um sentimento um pouco diferente, mas ainda assim: não precisávamos empatar hoje contra o Ajax. Acho que tivemos chances suficientes para fazer o 3 a 1. Eu também. Então, sim, é uma pena que tenha caído no último minuto.”

Seu futuro também é tema de conversa, já que Boadu fica sem contrato após esta temporada. “Na verdade, não sei, Hans. Preciso pensar bem sobre isso. Conversar com o PSV, ver quais são as opções.”

“Acho que tenho qualidade para jogar no PSV. As pessoas podem discordar, mas eu acredito nisso. Quando você se lesiona no segundo jogo e não participa da pré-temporada, você começa em desvantagem. Não consegui superar isso totalmente, mas todo mundo sabe do que sou capaz.”

O apresentador Wouter Bouwman, doprograma De Eretribune, chega a uma conclusão notável no estúdio após a entrevista: “O PSV tem uma opção de renovação, mas parece que já disseram a ele que não vão exercer essa opção.” Segundo o apresentador da ESPN, Boadu já estaria se preparando para uma saída sem custo de transferência.