Wout Weghorst desiste no último minuto do clássico entre Ajax e PSV

O Ajax recebe o PSV neste sábado à noite no grande clássico da Vriendenloterij Eredivisie. As escalações de ambos os clubes já foram divulgadas pelos treinadores Óscar García e Peter Bosz. O confronto começa às 20h em Amsterdã.

Anton Gaaei começa como lateral-direito do Ajax, com Lucas Rosa atuando como lateral-esquerdo. Josip Sutalo e Youri Baas formam a dupla de zagueiros centrais e Maarten Paes defende o gol.

Jorthy Mokio, de quem se dizia que gostaria de trocar a seleção belga pela do Congo, volta a ser titular no meio-campo. Youri Regeer e Ko Itakura completam o meio-campo do time de Amsterdã. Steven Berghuis (direita) e Mika Godts (esquerda) devem garantir o abastecimento para Kasper Dolberg. Wout Weghorst fica de fora por falta de preparo físico.

Escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Mokio, Regeer, Itakura; Berghuis, Dolberg, Godts

O PSV, que passou alguns dias em Ibiza entre a partida contra o PEC Zwolle (vitória por 6 a 1) e o confronto com o Ajax, começa com Matej Kovar no gol de Eindhoven. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski e Mauro Júnior formam, como esperado, a defesa na Johan Cruijff ArenA.

Joey Veerman conta com a ajuda de Guus Til e Paul Wanner no meio-campo do PSV. Esmir Bajraktarevic é quem deve criar perigo pela direita, com Ricardo Pepi atuando como atacante de ponta. Sergiño Dest está novamente em condições de ocupar uma vaga no banco.

Escalação do PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.