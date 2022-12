Wolverhampton x Manchester United ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (31), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Wolverhampton e Manchester United se enfrentam na manhã deste sábado (31), às 9h30 (de Brasília), no Molineux Stadium, pela 18ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Buscando emplacar a terceira vitória consecutiva no Campeonato Inglês, o Manchester United quer encerrar o ano em alta. Atualmente, aparece na quinta posição, com 29 pontos, 11 a menos que o líder Arsenal.

Victor Lindelof e Scott McTominay, são tratados como dúvidas, enquanto Lisandro Martinez voltou a treinar com a equipe desde quarta-feira (28), após a participação na Copa do Mundo, e não seria uma surpresa vê-lo começar ao lado de Raphael Varane no meio da defesa. Bruno Fernandes, Casemiro e Christian Eriksen devem seguir no meio-campo.

Do outro lado, o Wolverhampton, classificado às quartas de final da Copa da Liga, busca terminar o ano de 2022 fora da zona de rebaixamento. No momento, abre o Z-4 do Inglês, com 13 pontos, um a menos que o Everton, primeira equipe fora da degola.

Em 109 jogos disputados entre as equipes, o Man. United soma 52 vitórias, contra 37 do Wolverhampton, além de 20 empates. No último encontro, válido pela Premier League 2021/22, o Wolves por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Wolverhampton: Sa; Semedo, Collins, Kilman, Ait-Nouri; Nunes, Neves, Moutinho; Hwang, Costa, Guedes.

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Fernandes, Casemiro, Eriksen; Antony, Martial, Rashford.

Desfalques

Wolves

Chiquinho, Pedro Neto e Sasa Kalajdzic, lesionados, seguem fora.

Manchester United

Diogo Dalot e Jadon Sancho, machucados, estão fora.

Quando é?