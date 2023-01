Wolverhampton x Liverpool ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Depois do empate por 2 a 2, Wolverhampton e Liverpool voltam a se enfrentar nesta terça-feira (29), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Molineux, em jogo replay pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Sem vencer há três jogos na temporada (duas derrotas e um empate), o Liverpool entra em campo pressionado pela defesa do título da FA Cup, enquanto o Wolverhampton vem de vitória sobre o West Ham por 1 a 0, pela Premier League.

Para o confronto, o técnico Lopetegui optará pela entrada de Mario Lemina no lugar de João Moutinho.

Em 111 jogos disputados entre as equipe, o Liverpool soma 57 vitórias, contra 36 do Wolverhampton, além de 18 empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável Wolverhampton: Sarkic; Semedo, Collins, Toti, Ait-Nouri; Lemina, Neves, Nunes; Traore, Jimenez, Hwang.

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Konate, Tsimikas; Keita, Fabinho, Elliott; Salah, Gakpo, Carvalho.

Desfalques

Wolverhampton

Chiquinho, Sasa Kalajdzic, Pedro Neto e Boubacar Traore, machucados, estão fora, asim como João Moutinho, em recondicionamento físico.

Liverpool

Virgil van Dijk, Arthur, Luis Diaz, Roberto Firmino e Diogo Jota permanecem fora.

Quando é?